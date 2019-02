Escucha las noticias de las 11:00 (08/02/2019)

son las once de las diez en Canarias

Voz 0055

01:08

la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el ex comisario Villarejo por grabar y difundir una reunión entre miembros del CNI de la policía en la que hablaron del pequeño Nicolas informa Alberto Pozas es la primera petición de condena contra Villarejo y procede de la causa en la que precisamente explotó la guerra entre comisarios una de las ramas del caso del pequeño Nicolás pide cuatro años de cárcel para el excomisario tres años para su esposa para un periodista según la Fiscalía los tres grabaron de forma ilegal una reunión entre miembros de la Policía de CNIO en torno al joven Francisco Nicolás para después difundir su contenido en una página web de la órbita del comisario es una de las múltiples causas en las que está imputado Villarejo en prisión sin fianza desde noviembre de dos mil diecisiete acusado de usar sus fuentes policiales para espiar y extorsionar a gente por encargo más cosas el Gobierno de Francia ha justificado esta mañana su decisión de llamar a consultas a su embajador en Roma califica el gesto del vicepresidente de Italia de reunirse con un grupo de chalecos amarillos como un gesto no amistoso pero añade que no tienen intención de romper el diálogo con ese país palabras de la ministra de Asuntos Europeos Nathalie baso en Radio Classic