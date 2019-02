Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (08/02/2019)

el número de nuevas sociedades mercantiles creadas en Castilla La Mancha aumentó en ocho coma cuatro por ciento el año pasado hasta alcanzar las más de dos mil ochocientas la disolución de las mismas creció también más un sesenta y uno coma cuatro por ciento el año pasado hasta alcanzar las seiscientas dos sociedades mercantiles disueltas son datos que hoy ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística a esta hora empieza Motilla del Palancar en Cuenca el acto por el Día de la Enseñanza es además festivo para los maestros por lo que unido al lunes también como día de libre disposición da lugar a un puente festivo en el colegio no siempre bien aceptado por los padres de los alumnos el sindicato ANPE apoyó el presente calendario escolar por considerarlo equilibrado pero las Ampas piden a la Consejería desde hace tiempo una revisión de los tiempos escolares estos últimos creen que no se adapta a las necesidades sociales que hay en la actualidad escuchamos Adelaida Martín de Confapa Castilla La Mancha Ramón Izquierdo de Anpe

da igual cómo nos juntamos nos separemos no pues las festividades laborales las que son pero por eso hay que abordar las políticas de conciliación que yo creo que la la gran clave

