Escucha las noticias de las 12:00 (08/02/2019)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy por hoy hora doce José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:09 es el PDK formalice está ahora su enmienda a la totalidad de los presupuestos el gesto político con el que esta formación independentista que tiene ocho diputados en el Congreso mete presión al Gobierno en línea con Esquerra Republicana a pocos días para el comienzo del juicio en el Supremo contra los encausados por el proceso secesionista y en plena polémica por la figura del relator vamos al Congreso José María Patiño

Voz 2 00:30 va a ser una asesora del grupo quien presente ante el registro de esta Cámara Baja la enmienda de devolución dado que todos los diputados fueron llamados a Barcelona para debatir sobre la conveniencia o no de esta enmienda de lo dicho por el portavoz del grupo Carles Campuzano se puede deducir que el diálogo que dejó abierto ayer por la tarde con el Gobierno para no presentarla no ha dado sus frutos por el momento aunque todavía no tenemos constancia José Antón hecho de que se haya presentado efectivamente esa enmienda en el registro se abre ahora en cualquier caso un nuevo plazo hasta la mañana del miércoles momento en el que los independentistas catalanes pueden retirar sus enmiendas de viva voz siempre que haya habido una satisfacción a sus demandas gracias

Voz 1018 01:08 bueno pues en paralelo PP Ciudadanos y Vox ultiman el formato de la concentración han convocado para el próximo domingo en Madrid a la que finalmente sí asistirán los presidentes autonómicos Andalucía Galicia Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo que por cuestiones de agenda en un principio había dicho que no podían viajar a Madrid fijó irá salvo que hay algún problema en su viaje de regreso desde Nueva York a nuestro país dice el presidente andaluz que nunca pensó faltar por razones políticas

Voz 3 01:32 y al final he dicho que incluso había mala interpretación o eh estabas estaba mal interpretando la posibilidad de que yo no pudiera ir como primero creo que esas manifestaciones concentraciones absolutamente prioritaria innecesaria para el conjunto de los españoles pues ahí estaré y no solamente ellos sino que echara un nutrido número de andaluces y andaluzas que me van a acompañar en esa concentración

Voz 1018 01:58 hora doce y dos minutos los trabajadores de día temen por su futuro ante el anuncio de la empresa de alimentación de despedir hasta dos mil cien empleados por las pérdidas acumuladas el pasado año que dejan a la compañía en una situación práctica de quiebra técnica Carlos Sevilla

Voz 1153 02:10 dicen los sindicatos que las operaciones financieras de la dirección de la compañía no pueden pagar a los trabajadores Federico sindicato mayoritario insta a la dirección a buscar soluciones alternativas UGT ha puesto el expediente de regulación de empleo en manos de sus servicios jurídicos denuncian que la caída de las acciones de la bolsa demuestra la debilidad del negocio y las equivocadas decisiones comerciales y financieras por parte de la dirección los dos sindicatos y Comisiones Obreras anuncian que lucharán en la mesa de negociación para mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles al grupo día presentado hoy unas pérdidas de trescientos cincuenta y dos millones de euros en dos mil dieciocho y anunciado un proceso de despido colectivo que afectará en España un máximo de dos mil cien trabajadores vendíais su filial Tinsa alimentación que cuentan con una plantilla de unos quince mil trabajadores según fuentes sindicales

Voz 1018 02:49 los vecinos de Alcalá de Henares en Madrid están convocados hasta ahora conocer dónde repulsa frente al ayuntamiento tras el último crimen machista conocido en nuestro país cuyo autor está detenido a la víctima una mujer de veintidós años descuartizada dentro de un arcón frigorífico que haría desapareció en dos mil diecisiete Aunque su madre sólo denunció los hechos en diciembre pasado SER Henares Jorge Pardo

Voz 1238 03:09 la mujer de veintidós años y española era encontrada ayer por la tarde descuartizado en un congelador de su domicilio de Alcalá de Henares la Policía Nacional ha detenido a un hombre de cuarenta y dos años esta madrugada en torno a las cuatro y media que compartía domicilio con ellas el principal sospechoso se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía a la espera de ser interrogado según fuentes policiales la mujer desapareció o dejó de tener contacto con su familia en septiembre de dos mil diecisiete pero no fue hasta el treinta de diciembre del año pasado cuando la madre denunció los hechos todo apunta a que la víctima es esa misma mujer desaparecida ya que estamos ante un nuevo caso de violencia machista de confirmarse sería la octava en lo que va de año frente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares Se acaba de guardar un minuto de silencio en recuerdo como condena de este nuevo creo

Voz 1018 03:52 lo hizo la ONG Save the Children alerta del riesgo de que se mantenga la pobreza infantil en nuestro país en los adoptan medidas sociales de forma inmediata de aquí a diez años una cuarta parte de los menores seguirá en situación de pobreza Adela Molina

Voz 0011 04:05 sí Save the Children alerta de que si seguimos igual la pobreza infantil apenas bajará dos puntos en dos mil treinta del veintiocho con tres por ciento actual al veintiséis con cinco por ciento el uniforme que acaba de presentar la ONG plantea el objetivo de reducir esa tasa en diez puntos al diecisiete por ciento en liza años con políticas que ya se han demostrado efectivas en otros países entre ellas aumentar la ayuda directa por hijo de los veinticinco euros actuales a cien garantizar progresivamente el acceso a la educación de cero a tres más dinero para becas para salud infantil yp para conciliación según Save the Children combatir la pobreza infantil les cuesta el dos con cuatro por ciento del PIB no hacer nada contra ella supone el doble un cinco por ciento el director de la organización Andrés Conde ha subrayado además que criar un hijo supone para las familias entre cuatro

Voz 1018 04:48 trescientos y setecientos euros al mes algo inasumible

Voz 0011 04:50 para algunas y en respuesta al presidente del PP Pablo Casado ha señalado que aumentar la natalidad en España pasa por mejorar el nivel socio económico de las familias Porsche porque esa es la razón principal por la que las mujeres en España no tienen más hijos

Voz 1018 05:04 no sólo en directo al tanatorio de San Jerónimo en Sevilla donde la capilla ardiente con los restos del dramaturgo y director teatral Salvador Távora fallecido a los ochenta y ocho años fue un referente de las artes escénicas desde los años sesenta de hecho a la censura franquista de Rodríguez

Voz 4 05:19 pues sí la cultura Andalucía está de luto continua de amigos y conocidos de Salvador Távora al tanatorio sevillano de la S30 en la capilla ardiente están su familia lo muchos compañeros que hizo su vida larga vida profesional esta previsto por cierto que se Delhi al dramaturgo andaluz hasta mañana a las once y media donde está prevista su funeral el de Salvador Távora que fue medalla de Andalucía hijo de Sevilla y un defensor de la cultura de la patria andaluza también dijo su vida y apostó por luchar contra el franquismo con obras emblemáticas como quejío

Voz 0325 05:57 y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana al menos diez muertos y tres heridos dos de ellos graves al incendiarse el centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo en Río de Janeiro las llamas han destruido los dormitorios con los jugadores de base del club menores de dieciocho años se investigan las causas del siniestro

Voz 0824 06:11 Thalía pide cuatro años de cárcel para el ex comisario Villarejo por grabar en una reunión entre el CNI y la policía sobre el pequeño Nicolás reclama también tres años para su esposo hay para un periodista por esa grabación ilegal que después se difundió en una web del entorno de Villa

Voz 0325 06:24 hay unos veinticinco mil venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia para conseguir comida y bienes de primera necesidad según Acción Contra el Hambre de ellos unos tres mil salen de Venezuela con la intención de quedarse en Colombia o de emigrar a otros países Francia justicia

Voz 0824 06:35 la retirada de su embajador en Roma y advierte de Italia de que el juego sea terminado el Gobierno galo considera un gesto amistoso que el vicepresidente italiano apoye un representante de los chalecos amarillos que llamó una guerra civil y pidió el de