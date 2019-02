Voz 0545 00:00 Elvira Lindo esta Parra son palabras mayores como otra vez estoy qué maravilla no esta canción que compuso en en el año sesenta y dos fíjate iba a decir el año que yo nací pero no lo voy a decir para que la gente no haga cuenta ya lo saben bueno esta canción de Violeta Parra maravillosa e una activista política a través de la música que es una cosa también que tienen las artes tienen mucho que ver con una política no fue su hermano El poeta Nicanor Parra el que la apoyó para que para que cogiera el folclore de su país y es curioso que es un un folclore muy potente que está bien infravalorado que ella elevó a Alarte que luego versionar pronto como un montón de gente por toda Latinoamérica

Voz 0313 01:45 el cante participando en el foro Diálogo de Mujeres por la Paz en el Mediterráneo organizado lo de la Generalitat Valenciana y la Fundación Mujeres por África has venido muy impactada eso me lo ha contado Pepe Rubio ya es conocida mucha gente interesante está muchísimo esa gente ha elegido a una persona que está hoy aquí

Voz 0545 02:01 bueno pero si quieres te cuento un poco cuál fue cosas que escuché en el Congreso sobre todo en este encuentro más que Congreso mereció la pena por todas esas mujeres de las que tú hablas por fíjate algo que se suele decir en España yo tuve que dar un pequeño discurso una pequeña intervención al principio es algo que se suele decir en países como el nuestro que no tiene un conflicto digamos tiene muchos pero digamos que que no tiene un conflicto bélico o tan tremendo que que no se que se llegue a un a a situaciones como las de un feminicidio el colectivo no se no suele decir a las mujeres que para que nos quejamos si hay otras otra si hay otras mujeres en otros países que están mucho peor que nosotras no yo creo que precisamente encuentros como el de ayer precisamente lo que nos indican es que esta este feminicidio se tienen que internacionalizarse tiene que convertir en una causa común en contra en una causa común de todas las mujeres acompañadas por los hombres porque realmente las historias que contaron todas estas activistas que venían que se venían de venían de de Morena Herrera por ejemplo es un activista que venía del Salvador contaba cosas tremendas ella por ejemplo es una activista para legalizar la ley del aborto en fin es hundía en España desde Roma para poder hablar de esto yo por ejemplo decía que el treinta por ciento de los embarazos en su país son de niñas de entre nueve a catorce años el treinta por ciento de las minas de por ejemplo dice que ha subido el suicidio la primera causa indirecta de muerte materna en El Salvador en las mujeres se dice de una forma común IMFE mismo se dice se debe a la intoxicación de sustancias formadas o sea se debe a que las niñas se matan con Mata ratas antes de enfrentarse a definen su casa que están embarazadas no esto realmente provoca un problema social el tremendo porque las que si siguen con su embarazo son matizadas después de después de reconocer ante la sociedad que están embarazadas vino también una mujer de bueno y quería recordar que hoy Pablo Casado precisamente ha dicho que para que podamos pagar las pensiones las mujeres tenemos que tener hijos y quiere volver a la ley del aborto de mil novecientos ochenta y cinco no sé qué quiere decir que en las sociedades puede haber regresiones no siempre se va hacia adelante no

Voz 0545 04:39 es algo alarmante las cosas que se dicen ahora sobre las mujeres aquí en estos países que nosotros consideramos que vivimos en una democracia más o menos progresista no yo qué sé de El Salvador por ejemplo había también una mujer trans dijo un dato que me estremeció por ejemplo que que las mujeres trans en El Salvador su expectativa de vida son los treinta y dos años porque antes las matan a veces cortándole los genitales poniéndose es decir son delitos de hoy digo porque no solamente que las matan es que hacerlo antes de matarlas les hacen cosas que es una cosa aquí añade sufrimiento el sufrimiento vino una profesora de Túnez y contó que bueno que desde que ella creía que ella era profesora de de de árabe y el Islam etcétera de que el Islam se instaló culturalmente seis fue una fuerza poderosa religiosa ven en su país aumentado la violencia ha aumentado la violencia es precisamente a raíz de una ley contra en la violencia de género o sea que en fin cosas que podemos encontrar que tienen similitudes en nuestro país vino una mujer que los impactó muchísimo que tuvo en el Premio Príncipe de Asturias una activista del del Congo suda cantidad suba suba que que bueno ella dijo algo impactante que cuando la mujer lucha no corre la sangre ella habló de de de las armas que llegan desde nuestros países ella habló de otra forma esclavizar a la población que es el convertir esos países en en en fábricas de por ejemplo de componentes para nuestros teléfonos móviles el fuego si exacto entonces Deco como esa desigualdad económica ese sistema neoliberal salvaje también contribuye a a la violencia contra las mujeres dio unos datos terribles terribles osea de quinientas mil es un es un país muy grande de de ochenta millones pues de quinientos mil mujeres que sufren violencia sexual al año y puso ejemplos brutales como arrancar vagina cuchillos en en la vagina cosa que destruye la base de esa sociedad que es la fan

Voz 0545 07:08 todas ellas eran activistas muchas de ellas han tenido que salir de su país entonces yo inmediatamente tuve una conexión y de amistad que has espiritual con una de ellas que es Marina Hernández que habló de de Guatemala y le muchos otros países porque ella es una estudiosa del feminicidio a la violencia contra las mujeres y dijeron tú te tienes Mercedes Hernández perdón Illa digerir te tienes que venir con nosotros

Voz 0313 07:37 además Rushdie sabes que dijo sabes que dijo Mercedes una entrevista que leí hace hace un tiempo dijo que el feminicidio es la cara sexual izada del genocidio Mercedes Hernández buenas tardes buenas tardes cómo estás hoy has estado que desarrollar yo creo que se entiende muy bien pero sí que es un poquito este concepto

Voz 0545 07:55 el feminicidio

Voz 1288 07:57 sí efectivamente hace muchos años que sostengo que hay que decirlo sin ningún pudor el feminicidio es la cara sexual Lisa de genocidio

Voz 0313 08:04 genocidio llega muy rápido y muy fuerte y muy bien seguramente feminicidio algunos oídos todavía les suena un poco raro

Voz 0545 08:11 claramente hay una enorme voluntad de no

Voz 1288 08:14 a distinguir cuáles son los asesinatos de mujeres a pesar de que la violencia contra las mujeres es la más extendida a lo largo y ancho de todo el planeta el feminicidio no se puede entender si no se entiende que es al menos la convergencia de tres enormes lógicas de poder una de ellas es el patriarcado y el patriarcado al sistema de poder más antiguo que la humanidad conoce luego está otra lógica de poder que es efectivamente Elvira la mencionaba antes el capitalismo salvaje y hay otra muy importante que es la colonización por eso cuando retiramos esta variable la colonización de nuestros análisis los van a quedar continentes en los cuales hay tasas de feminicidio más bajas por ejemplo Europa pero en continentes Con colonización es muy restaurantes extremadamente brutales como África o América Latina no es ninguna sorpresa que estos países de estos continentes encabecen todos los años vergonzosamente muy lamentablemente la esto

Voz 0313 09:10 esa es defensor de tu país verdad

Voz 1288 09:13 a mí me gustaría Mercedes que

Voz 0545 09:15 nos contaras así brevemente el relato de cómo tu llegaste a estar implicada en lo que era el feminicidio la violencia contra las mujeres en tu país hasta acabar haciendo estudios sobre otros países e incluso presentarnos ante la Unión Europea o los organismos internacionales

Voz 1288 09:37 bueno creo

Voz 0545 09:37 demente no va a ser tan fácil a intentarlo era muy Celada

Voz 1288 09:42 yo nací en la zona donde se perpetró el genocidio y no directamente en la región pero sí que es mi provincia natal en esta provincia en este departamento guatemalteco es donde se perpetró este genocidio que lamentablemente ha sido muy conocido a nivel mundial por la figura de Efraín Ríos Montt que fue quién estuvo al mando de aquellas operaciones bélicas al haber nacido en un contexto de guerra definitivamente y traigo la conciencia de que la guerra se ceban especialmente contra las mujeres desde que era muy niña porque efectivamente desde que era niña no solamente tuve que vivir lo que otros niños de mi familia durmiendo debajo de las camas no pudiendo dormir sobre una cama hasta que tenía más al menos cinco años sino que sabía que las niñas corríamos un peligro especial al ir duplicado del cual raras veces se hablaba específicamente pero que ahí estaba como una sombra permanente echando nuestras vidas luego más adelante en mi adolescencia estaba muy pesada lo en en la salud ir combine mi carrera de Derecho con estudios sanitarios y ahí conocí la peor cara de la moneda que era la de los embarazos forzosos la de las muertes de mujeres por abortos clandestinos también una parte muy complicada que por fin logra entender de aquel conflicto armado que era como las mujeres no solamente se enfrentaban a la violencia perpetrada por parte de los militares sino cuando por ejemplo habían sido INSEE minadas forzosamente por aquellos militares eran también rechazadas de la comunidad y ahí entendí por ejemplo el papel valiosísimo de mujeres como mi madre partiera comadrona que traían al mundo y ayudaban a que estas mujeres dieran a luz a los niños que iban a ser rechazados porque ser considerados niños bastardos niños engendrados por el enemigo esta forma de Viola como arma de guerra la vi con mis propios ojos de alguna manera la sobrevivimos también todas las mujeres de mi familia

Voz 0313 11:45 porque Mercedes pero tienes perdona tiene tiene un que en su perfil que tiene varios qué es violencia sexual en conflictos armados en zonas con ausencia de guerra eso es porque vale entendemos todo esto pero es que también ocurre algo parecido Fire igual en ocasiones donde oficialmente no hay un conflicto armado no

Voz 1288 12:03 claramente Illa esta frase y ausencia de guerra siempre la entre comillas porque yo creo que uno de los grandes retos que tenemos por delante es tipificar adecuadamente lo que entendemos a día de hoy posguerra las guerras donde los hombres tenían si me permiten la expresión la deferencia de matarse murallas afuera la ciudad ya no son las guerras de ahora las guerras contemporáneas se ceban contra las mujeres y contra los menores es decir población civil desarmada no combatiente y las guerras han cambiado radicalmente entonces aquello a lo que llamamos crimen de guerra y tiene que ser analizado

Voz 0545 12:40 recordamos es es crímenes crimen brutal contra cien mil mujeres en tu país y él

Voz 1288 12:47 juicio a Ríos Montt tú estuviste en la que el juicio asistió este aquel juicio estuvo en algunas de las sesiones desde el día de hoy porque el juicio fue muy largo lo Segi absolutamente desde el inicio y las mujeres

Voz 0545 13:00 contaban no fue algo tremendo impresionante tú crees que que el juicio contra Ríos Montt que por cierto finalmente se consideró nulo tú crees que ese juicio cambió algo la percepción en cuanto a los testimonios de las mujeres que contaban cómo habían sido utilizadas violadas como armas de guerra

Voz 1288 13:18 yo creo que hay dos cuestiones muy relevantes no solamente del juicio del papel activo de las mujeres Chiles que habían sido víctima atrocidades que hay que destacar las mujeres de Guatemala no solamente las mujeres las mujeres a chiíes las mujeres chiíes que están luchando activamente en las búsquedas de Justicia de la rendición de cuentas ya no son ese sujeto olvidado en las montañas que tardaba décadas en llegar a la portada de algún periódico especialmente de algún periódico internacional ellas son sujetos activos de una nueva historia de una historia de transformación social donde están haciendo que la justicia literalmente hable empiece a hablar su idioma porque la justicia en Guatemala ni siquiera hablaba estos idiomas que están reconocidos oficialmente entonces la justicia tenido forzosamente que empezar a hablar ese idioma y empezar a hablar un idioma también que es el idioma del feminismo que es la perspectiva de género incorporada también a la búsqueda de justicia

Voz 0545 14:18 existe un estudio sobre la violencia contra las presas palestinas apresadas en cárceles israelíes presentase un estudio me acuerdo que te pregunte ayer bueno qué conclusiones a Castel me hablabas de la estigmatización que sufren las mujeres una vez que son liberada y vuelven a su comunidad precisamente por haber sido apresadas sopor haber estado en contacto con el enemigo

Voz 1288 14:45 sí efectivamente aquí es cuando vemos que la violencia contra las mujeres tiene muchas caras pero tiene las mismas raíces esta violencia en contextos de conflicto de la cual hemos estado hablando hace apenas unos segundos es un can co en muchos lugares del mundo las mujeres se repite presas en las cárceles israelíes las mujeres palestinas en muchas ocasiones son rechazadas también en su propia Comunidad bajo las olas sospecha de haber sido abusaba sexualmente muchas de ellas ni siquiera han podido hablar jamás abiertamente no se les ha brindado y como comunidad internacional tenemos una deuda enorme no solamente con todas las mujeres del mundo pero con ellas específicamente porque tampoco lo hacemos arropado ni les hemos brindado los espacios para que puedan siquiera empezar a hablar de estas violencia

Voz 0313 15:34 Mercedes me interesa una una mirada antes de que acabemos esta conversación que que es muy interesante una mirada que nos toca a nosotros ya nosotros directamente tú llevas catorce quince años aquí en España que no bueno ocurrido cosas en nuestro país relacionados con los derechos de las mujeres la igualdad la violencia machista etcétera etcétera tenemos leyes hemos avanzado algunas cosas seguro segurísimo en otras parece que no tanto cuál es tu tu tu diagnóstico si alguien te preguntara hoy llevas quince años en ese país han mejorado mucho poco o bastante estar en el buen camino bueno hay una cuestión que ciento que no te lo comparemos con Palestina ni con el Congo es quiero decir sin embargo nuestro propio arquero quiero

Voz 1288 16:10 hacer una comparación muy rápida porque yo hablaba ahora mismo de estas mujeres convertidas en nuevos sujetos políticos en Guatemala esto ha podido ocurrir porque en Guatemala a pesar de las enormes deficiencias que tiene un país tan sumamente empobrecido como es yo creo que las personas guatemaltecas hemos sido muy valientes y hemos ido de frente a mirar a nuestro pasado algo de lo que siempre estoy impresionada es de la enorme facilidad que hay en España para mantener para seguir manteniendo a tantas personas en las cunetas todavía de hoy a día de hoy me gusta hombre de Siria afirmo que el olvido es la falsificación del pasado y me impresiona entre como en España se quiere vivir falsificando el pasado impresiona también en estos años me ha impresionado muchísimo es una una cuestión es la enorme cantidad de nostálgicos por el pasado que hay a día de hoy escuchando red flexiones que que compartíamos al inicio de esta conversación sobre el señor casado no puedo entender cómo personas tan jóvenes pueden ser tan sumamente amantes del Jurásico y cómo pueden mantener esa esa enorme devoción hacia el pasado como pueden seguir con una mentalidad del siglo pasado viviendo en el siglo XXI y habiendo nacido con las posibilidades que da Europa para poder modernizarse

Voz 0313 17:39 no lo entiendo doy todos nos lo pregunto

Voz 0545 17:41 tan mucho no lo preguntamos a mi me gustaría antes de acabar porque ayer se hablaba mucho de siendo las mujeres las principales víctimas en los lugares de conflicto de guerra

Voz 1288 17:52 porque no intervienen luego en los procesos de paz

Voz 0545 17:55 cómo podemos hacer para que las mujeres intervenga

Voz 1288 17:58 en algo sí son las principales víctimas también son

Voz 0545 18:01 las personas a las que les atañe más como es el proceso de

Voz 1288 18:04 Paz en París creo que hay una cuestión que nunca se ha comprendido bien y es que una cosa es firmar la paz y otra muy distinta es hacer la paz quién es realmente están interesados de ser la pasan de contar con las mujeres porque firmar un papel que luego va a ser papel mojado no va a tener jamás ninguna efectividad porque la paz se hace en los espacios más micro sociales al interior de las casas a las comunidades en los territorios y es ahí donde las mujeres cuestión que luego puede ser más o menos debatida pero allí las mujeres seguimos teniendo más margen de influencia por esta asignación de no les de género que hemos mantenido históricamente si se quiere hacer la paz y no solamente firmar la paz hay que contar con el talento extraordinario de las mujeres a la hora de la negociación pero si se quiere consolidar hemos de ir a los espacios sociales hay prescindir de las mujeres son un

Voz 0545 19:12 sí