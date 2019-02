Escucha las noticias de las 13:00 (08/02/2019)

es la una mediodía en Canarias siguen sumándose dirigentes políticos a la manifestación que va a reunir el domingo al PP Ciudadanos y Vox en Madrid y que en un primer momento habían mostrado su intención de no acudir a los populares Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo se suma Manuel Valls finalmente si va a estar aunque el candidato a la alcaldía de Barcelona por una plataforma que apoya Ciudadanos no tenía intención de venir Mientras tanto el PSOE descarta que vaya a haber socialistas en esa concentración informa Adrián Prado

Voz 0019

00:30

has dice que estará en la plaza de Colón de Madrid sin ningún dilema sin ningún complejo porque estamos en un momento histórico y porque se trata de una protesta transversal por encima de las siglas en el PP se confirma el cambio de opinión de algunos de sus barones Feijóo y Juanma Moreno vendrán a Madrid tras alegar ayer motivos de agenda para justificar su ausencia en la protesta el presidente de la Junta de Andalucía dice que se estaba malinterpretado el hecho de que no viniera a Madrid y por eso finalmente si va a estar desde el PSOE califican la concentración del domingo de traición a la democracia el secretario general del grupo parlamentario Rafael Simancas tiene claro quién estará y quién no en la plaza de Colón