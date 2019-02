concentración en Alcalá de Henares por la que todo apunta es la última víctima mortal de la violencia machista en la Comunidad de Madrid el cadáver de esta mujer aparecido descuartizado en la nevera del piso que he en el que ella y su pareja vivían en Alcalá de Henares el hombre ha sido ya detenido como presunto autor del homicidio Javier Rodríguez Palacios el

alcalde todo apunta a un asesinato un homicidio también puede apuntar hacia una violencia de género no obstante es tan lamentable y tan desagradable que era de recibo hoy a las doce concentrarnos como Corporación y lamentar la pérdida de una vecina de Alcalá de Henares en circunstancias que apuntan tan dan a cabras y tan y tan tan desagradables pues detrás

el cero dieciséis es el teléfono para denunciar la violencia machista es gratis y no dejar rastro en la factura telefónica aunque si hay que borrarlo de la lista de llamadas y la justicia paralizado sin fecha por falta de seguridad el desalojo previsto para esta mañana en Parla Patricia y su hijo de once años podrán seguir en la vivienda de Bankia que ocuparon hace tiempo SER Madrid Sur David Calleja

a ocuparon ilegalmente el piso porque no tienen ninguna alternativa nadie tampoco les da soluciones a su situación pero nada de eso ni la acampada durante toda la noche de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ni siquiera el informe de la ONU que pide que no haya desalojo si los afectados no pueden ir a ningún sitio ha paralizado el proceso si lo ha hecho la falta de efectivos policías