Escucha las noticias de las 16:00 (08/02/2019)

si el Gobierno ha establecido un perímetro un marco de negociación dentro de la Constitución en el que no cabe el derecho de autodeterminación para Cataluña que es lo que exigen según el Gobierno los independentistas catalanes por tanto según la vicepresidenta eso no está en cuestión el Gobierno no acepta ese refiere

Voz 1468

01:36

Celia preguntado por tanto si no hay diálogo si no hay llama las mesas entonces si no hay presupuestos porque los independentistas catalanes han presentado enmiendas presumiblemente votarán a favor de todas las enmiendas y por tanto en contra el proyecto del Gobierno el Presupuesto General del Estado no habría habría elecciones es decir la legislatura estaría acabada Carmen Calvo ha dicho que depende del presidente ha dicho que se va a cortar algo que nadie había dicho antes Sánchez pero que depende como última voluntad del propio presidente del Gobierno que tiene que es según la Constitución quién puede únicamente él convocar unas elecciones