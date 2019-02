Las noticias de Galicia, 16:03 (08/02/2019)

el juzgado de Cangas dicta el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido tras atacar con un machete a su pareja el auto recoge que está siendo investigado por un supuesto delito de tentativa de homicidio y otro de violencia de género la víctima de treinta y dos años fue trasladada con heridas graves al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo de los sucesos un hombre fallece mientras cortaba las ramas de un árbol en su finca de Nigrán en Pontevedra según el ciento doce recibió un fuerte golpe en la cabeza un vecino alertó a Emergencias pero el cero sesenta y uno no logró reanimar a la víctima ayer mismo moría otro hombre eh en similares circunstancias en asno gays en crónica política los afines a la dirección de Podemos en Galicia ganan las primarias celebradas en veintidós municipios para elaborar las listas de las elecciones municipales sales y refuerzo dado Antón Gómez Reino como líder de la formación morada en la Comunidad en dos mil quince podemos optó por apoyar las candidaturas de unidad popular habrá que esperar a saber el resultado de las negociaciones para conformar las confluencias pero lo más probable es que repitan formula al menos donde están más consolidadas en ciudades como Santiago o A Coruña y cada vez más lejos la posibilidad de tener una nueva facultad de Medicina en Galicia el rector de la OSCE de la OSCE da prácticamente por perdido el proyecto pendiente de una reunión con la Xunta donde presentará el estudio que demuestra que el edificio no costaría treinta sino casi setenta millones de euros el equipo rectoral trabaja ya en un plan B es decir en rehabilitar el actual inmueble Antonio López

Voz 1

01:27

es simplemente porque los números son los números vamos a ver a mí me extraña sería una sorpresa que se podido a pasar de veinte dormirnos apuñaló cincuenta sesenta perdón pues entonces que este no cuenta que además somos una de las tres universidades que me parecería me parecería operación de momento muy difícil asumir menos en alucinación Máis Alá de variable quitemos que templos