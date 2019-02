Escucha las noticias de las 17:00 (08/02/2019)

en esta legislatura que necesariamente es más cortos de lo normal de momento esta situación en calla porque esa propuesta no es aceptable

bueno pues la Generalitat mantiene sus exigencias para negociar aunque dice estar dispuesto a buscar una solución ya no moverse de la mesa Pablo Tallón que ha dicho exactamente que han dicho exactamente el vicepresidente aragonés Illa portavoz Bartali

mira básicamente acusan al Gobierno de Sánchez de haberse dejado llevar por la presión de la derecha idea haber roto las negociaciones de forma unilateral según han relatado a la vicepresidenta Calvo la vicepresidenta Calvo les pidió ayer que para seguir hablando tenían que retirar la enmienda a la totalidad hoy mismo esto dicen es inaceptable porque supondría dejar a Esquerra y Alpe D Cats sin su principal arma negociadora sin su principal arma de depresión tanto aragonés como hartado aseguran que ellos no se van a levantar de la mesa del diálogo haya o no presupuestos desvelan que habían pedido una reunión con la vicepresidenta para esta misma tarde y que ha sido rechazada los independentistas además critican que el documento que ha facilitado Moncloa era poco concreto de momento sigue en marcha esta rueda de prensa si queréis podemos escuchar en directo las explicaciones de Aragonés saber

Voz 3

01:27

nosotros no Gem pero a Pedro Sánchez de ex ingresos una Museo de censura que aquí iba facilitar entiendo muy bien no