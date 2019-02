Voz 0313

00:06

hola buenas tardes está visto que por mucho que lo intentemos y conste que yo procuro hacerlo a diario eh resulta imposible sustraerse a las ciclogénesis explosiva en que ha convertido la política española el estrepitoso descarrilamiento de la propuesta de colocar un relator en las negociaciones sobre Cataluña es de momento el último capítulo ahora lo comentaremos todo con con más detalle pero yo al hilo de esto de la ciclogénesis que decía quería referirme a la manifestación del domingo Madrid contra Pedro Sánchez como una gran tormenta porque seguro que habrá rayos y truenos por doquier ya al igual que ahora se le pone nombre a las borrascas creo que podríamos bautizar esa convocatoria con un nombre muy significativo contra Bruselas el contra Bruselas por si alguien tenía dudas ya es una realidad en España quieren un detalle muy curioso miren desde dos mil catorce en todas las manifestaciones independentistas en Cataluña el lema ha sido un Oscar urnas llenamos las calles para llenar las urnas el artículo que hoy escribe Pablo Casado en el diario El Mundo se titula a llenar las plazas para llenar las urnas alguien dirá casualidad no no el nacionalismo español que existe que es transversal y que es un sentimiento tan legítimo como otro cosa distinta es cómo se gestionan los sentimientos pero bueno el nacionalismo español está copiando paso por paso la estrategia del proceso banderas en los balcones llamamientos emocionales apelaciones a la patria común manifestaciones en la calle movilizaciones generales ya al que no comulga con todo esto traidor antipatriota Fenelón exactamente lo mismo que ha hecho durante estos últimos años el independentismo en Catalunya Ömer con algún matiz lingüístico en Catalunya al traidor a la antipatriota se le llama también butifarra pero ojo muy importante este contra países abarca un espacio enorme Toni Martínez lo describe a la maravilla en el Huffington Post ese relato dice no es de Vox ni del PP ni de Rivera ni de la vieja guardia del PSOE ni de los españolistas de Podemos mide los barones socialistas ni del Rey ni de los poderes del Estado de los medios de comunicación y de los taxistas de las conversaciones de bar no es de nadie es de todos por ese relato parte de que la Constitución del setenta y ocho se redactó en un momento en el que gritar España dada vergüenza porque se asociaba con el franquismo quedó por tanto una España acomplejada era por el contrario un momento de simpatía hacia los nacionalismos periféricos progresistas pero algunos de estos de estos nacionalismos el catalán concretamente ya han pasado siete pueblos hay que escarmentar a los responsables de esa deslealtad para que no se repita volver a repartir las cartas del setenta y ocho ese serio a un poco el resumen y estoy convencido de verdad es que ese discurso de que esa idea fin con todos los matices que se quiera la suscriben a derecha izquierda por el centro de norte a sur iré este oeste en España pero hay algo más yo quiero decirlo también al igual ha denunciado a menudo al igual que la deriva soberanista catalana hubo demasiada gente demasiado tiempo que calló por miedo al discurso hegemónico de la independencia ahora a mí me parece clamorosa también la falta de réplica o de alternativa a este tsunami que puede terminar con la independencia no sino con todo lo contrario con menos autogobierno resumiendo pluses contra Bruselas a los que nos pillen medio que somos unos cuantos que Dios nos coja confesados bienvenidos a La Ventana