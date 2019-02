Las noticias de Galicia, 17:02 (08/02/2019)

Voz 0028 00:00 libre el vecino de setenta y nueve años de Vigo acusado de rayar cientos de coches así lo ha acordado el Juzgado de lo Penal número uno de esa ciudad que también lo ha derivado al Hospital Álvaro Cunqueiro para una evaluación psiquiátrica con vistas a un posible internamiento la valoración la ha solicitado la Fiscalía más cosas las declaraciones de Pablo Casado pidiendo la vuelta a la ley del aborto el ochenta y cinco equiparando aumento de abortos con menos cotizantes a la Seguridad Social siguen provocando reacciones una de las últimas la de la portavoz nacional del BNG Ana Pontón que se siente ofendida exige a Feijóo que se manifieste públicamente contra semejantes

Voz 1 00:39 las os señor Pablo Casado debería de pedirnos perdón a todas esas mujeres porque las mujeres no somos incubadoras de cotizantes a la Seguridad Social estemos deleita a poder decidir sobre un oso corporal yo problema demográfico no creo que sea un problema que es esa responsabilidad de las mujeres gustaría no que el Partido Popular en Galicia concretamente el señor Feijóo ya sea Pablo Casado que retire esas declaración So festiva ofensivas para dignidad de las mujeres porque las mujeres no somos incubadoras de cotizantes a la seguridad de su filial

Voz 0028 01:12 el seguimiento del cien por cien en la huelga de las ambulancias en Galicia primera jornada en la que los trabajadores que no estaban de servicios mínimos se han concentrado frente a los centros hospitalarios reclamando no ser las víctimas de los concursos a la baja de los últimos años piden un nuevo convenio colectivo con salarios y condiciones dignas y una mediación para que la patronal se siente hablar apenas sin incidentes alguna rueda pinchada a transcurrir de este primer día desde la a Jesús Pastor Liza confía en que no sembrar el terreno pero lo Temes y no se vislumbra una solución

Voz 2 01:43 bueno para tribunal de los creadores de este problema no yo creo que está bien hecha malamente está muy bien pero o oler a solucionar los problemas sentarse en una mesa no me gaseosa

Voz 3 01:53 al a anunciar sí sí