Las noticias de Aragón, 17:02 (08/02/2019)

Voz 2

00:19

muy buenas tardes nos encontramos junto al Ayuntamiento a comenzaba hace escasos segundos el encierro de diez personas que son víctimas de los despidos o que y que demandan que la central no se cierre y que Andorra no se vende más de trescientas personas han acompañado a las diez trabajadores que se han encerrado recordemos que protestan por la dejadez ante los trabajadores de las subcontratas en todos los casos los la mayoría de ellos personas que ya estaban trabajando subcontratados con sueldos muy bajos y que ahora penden de un hilo con un futuro que no se les garantiza todo ello dentro de una villa minera que todavía no luce con los carteles de Se vende razón Endesa se han vivido momentos muy emotivos ir recordamos nuestros oyentes que este encierro durará hasta el domingo a las cinco de la tarde