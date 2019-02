Izquierda Unida no da todavía por rotas las negociaciones para concurrir junto a más Madrid en las elecciones a la alcaldía de la capital a pesar de las diferencias que han ido creciendo entre los dos partidos el concejal Mauricio Valiente ha aclarado que aunque sí tienen pensado presentar un candidato propio no será para ir contra el proyecto de Carmena

Voz 2

00:21

no excluimos ningún ningún escenario pero nosotros tenemos nuestro candidato en dos procesos internos que vamos a debatir con todo el mundo nosotros no lo vamos a integrar en un espacio eh unilateralmente no vamos a hacer lo hemos hecho nunca no está vamos en política del Nick pierda para luchar contra nadie sino para construir y eso es lo lo que estamos si es posible llegar a acuerdos llegaremos a acuerdos