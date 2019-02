Escucha las noticias de las 18:00 (08/02/2019)

Voz 0019

00:19

curar y Ciudadanos Adrián Prado buenas tardes qué tal Carlos buenas tardes y con la idea de que los ciudadanos sean los protagonistas por encima de los partidos y las siglas politicas allegado desacuerdos serán varios representantes de la sociedad civil los que lean el manifiesto aunque por el momento no sabemos quiénes es en lo que están trabajando ahora los partidos los líderes políticos iban a hablar pero no desde el atril harán declaraciones a los periodistas al comienzo de la concentración por cierto que el PP y Ciudadanos aprovechan esta nota para rechazar la presencia la plaza de Colón de Madrid de cualquier grupo que no defienda los valores democráticos y de convivencia además a través de Twitter Albert Rivera acaba de reaccionar a las últimas declaraciones del Gobierno sobre Catalunya dice que vuelve a quedar claro que Pedro Sánchez es un presidente irresponsable capaz de todo por el poder y por eso cree que ahora más que nunca esa inmovilización del domingo es necesaria