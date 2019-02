Las noticias de Galicia, 18:03 (08/02/2019)

Voz 2

00:18

fuertes no es un desprestigio para España en las en la Unión Europea en las instituciones internacionales es imposible de explicar en cualquier país del mundo que el Gobierno en una nación se someta a la consideración de una parte de esa nación y que haya una equiparación entre una parte con el todo dice que hay una equiparación entre la Generalitat de Cataluña el Gobierno de la Nación española no esto no es posible explicar y por lo tanto la reacción de muchos políticos en España es una reacción proporcional al desatino que ha cometido el Gobierno español probablemente si no hubiese esa reacción profunda y sentida formalmente al Gobierno español porque seguiría porque el desvarío con el que está llevando a lo sumo política