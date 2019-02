Escucha las noticias de las 05:00 (09/02/2019)

Voz 1468

00:23

el Ejecutivo no quiere seguir dialogando con los nacionalistas catalanes porque no afectan sus límites para buscar una solución política en Cataluña estos límites son la propia Constitución española el Ejecutivo propone una mesa nacional de partidos acepta incluir una persona que facilite la coordinación de las reuniones no lo llama relator avanzar en la comisión bilateral ya abierta entre los dos gobiernos y seguir negociando estas cuestiones como los nacionalistas catalanes no aceptan este marco legal e insisten en celebrar un referéndum sobre el derecho de autodeterminación Carmen Calvo anunció que el Ejecutivo no vuelve a la mesa de negociación