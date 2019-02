Escucha las noticias de las 14:00 (09/02/2019)

Voz 1 00:00 esa es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes este sábado hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez por primera vez desde que ayer su Gobierno diera por rotas las negociaciones con el independentismo catalán insiste Sánchez en que España nunca aceptará el derecho a la autodeterminación que reclaman y carga también contra PP y contra Ciudadanos por la manifestación que han convocado han convocado mañana contra él en Madrid

Voz 1722 00:41 dentro de la Constitución todo fuera de la Constitución nada dentro de la Constitución diálogo fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos la autodeterminación como es decía no solamente no es constitucional es que además de manera reiterada la sociedad catalana ha dicho que no quiere independizarse de España siempre hemos estado en único sitio veintí diálogo respeto a la Constitución y diálogo dentro de la Constitución y la derecha también ha estado en el mismo sitio Alfredo cuando está en el Gobierno exige lealtad y cuando está en la oposición es la mayor desleal no con el Gobierno si con el Estado español

Voz 1827 01:16 el president Quim Torra por su parte reclama Pedro Sánchez valentía acaba de decirlo después de visitar en Madrid a los independentistas encarcelados que esperan en prisión provisional al inicio del juicio el Marne

Voz 2 01:26 no entendemos que ha pasado estas últimas horas y por lo tanto nosotros le pedimos al al al Gobierno le pedimos al al presidente del Gobierno ha coraje valentía para seguir adelante con este diálogo y con Icon y con esa determinación de resolver el conflicto político en Cataluña a tres meses de la selección

Voz 1827 01:48 desde mayo Ada Colau asume como propio este discurso del independentismo ellos quieren llevar el conflicto político entre Cataluña y el resto de España las instituciones europeas y eso es exactamente lo que ha hecho la alcaldesa de Barcelona al enviar una carta a los presidentes de la Comisión del Consejo y del Europarlamento en ella dice entre otras cosas que está preocupada por el inicio del juicio del procesa Radio Barcelona Sergi López

Voz 1895 02:10 a Colau anuncia a los presidentes de las instituciones europeas que ha invitado a un grupo de parlamentarios europeos el veinte de febrero para hacer un seguimiento del juicio porque según la alcaldesa no estamos ante una cuestión interna española sino que afecta a la estabilidad política de toda Europa Colau considera una situación anómala la celebración del juicio por la consideración de los encausados porque cree que los delitos que se les imputan son absolutamente desproporcionados colaba asegura que no es independentista y que no comparte muchas de las decisiones del anterior Gobierno catalán pero opina que la celebración del juicio es el fracaso de la política

Voz 1827 02:55 la policía científica y Renfe estudian ya las cajas negras de los dos trenes que chocaron ayer en la provincia de Barcelona cuando circulaban por la misma vía hay una persona muerta es la Maquinista de uno de esos trenes y más de cien personas resultaron heridas el ministro de Fomento que es el responsable del sistema ferroviario en España ha estado allí en Cataluña ya dicho hace apenas unos minutos que es posible que haya habido errores humanos

Voz 3 03:16 una cosa no tiene que ver con la primera cuestión es dejar bien claro que faltan inversiones que falta también automatización y renovación de seguridad no solo en Catalunya en el conjunto de España otra cosa es la causa de este accidente que no tiene que ver con las inversiones en principio porque no despertamos una concatenación de fallos humanos o tanto me parece precipitado fuera de nuestro pan

Voz 1827 03:40 la isla ayuda humanitaria continúa bloqueada en la frontera de Venezuela Wang Why do el presidente al que reconoce la mayor parte de la comunidad internacional ha abierto hoy la puerta a permitir sin aclarar exactamente como una intervención militar extranjera para permitir el reparto de comida y medicinas José Luis García ñ

Voz 1061 03:56 se espera que el primer intento de repartir la ayuda humanitaria en territorio venezolano sea la semana que viene aunque la intención del Gobierno de Maduro es sin pedirlo en France-Presse le han preguntado a Why do expresamente por la posibilidad de autorizar una intervención militar estadounidense para facilitar el reparto

Voz 4 04:11 eh todo lo posible esto un tema obviamente muy muy polémico pero haciendo uso de nuestra soberanía el ejercicio de nuestra competencia

Voz 1061 04:19 haremos lo necesario hoy en Venezuela se celebran asambleas ciudadanas para organizar a los voluntarios que van a intentar empezar con el reparto de la ayuda a la frontera con Colombia en el puente de Dita sigue bloqueada

Voz 1827 04:28 a las dos y media nos iremos en directo hasta Roma allí están las alcaldesas de Madrid y Barcelona que se han reunido con otros alcaldes de España también de Italia para hablar de la crisis migratoria que afecta a la Unión Europea entre otras cosas han respaldado en un en un comunicado a las ONGs que salvan la vida de miles de personas dicen en el Mediterráneo escucharemos también a Médicos Sin Fronteras sobre la situación que se vive en la franja de Gaza ayer mismo dos palestinos uno de ellos de apenas catorce años murieron en una protesta disparados por el Ejército israelí titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 5 05:07 tal buenas tardes está a punto de comenzar la segunda mitad en el partido que abría esta jornada de sábado de momento Getafe uno Celta uno Joyce se juega el derbi madrileño las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid y primera división a las seis y media Espanyol Rayo ya a las nueve menos cuarto se jugará el Girona Huesca