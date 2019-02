Escucha las noticias de las 03:00 (10/02/2019)

Voz 1 00:00 son las tres las dos en Canarias Pedro Sánchez acusado al Partido Popular ya Ciudadanos de radicalizarse en el presidente del Gobierno cree que en la manifestación que ambos partidos han convocado este domingo en Madrid con el apoyo de Vox se verá una España en blanco y negro mientras el independentismo sigue pidiendo a Sánchez valentía para encarar el diálogo con Cataluña firme Dorta buenas no

Voz 0530 00:23 buenas noches Carlos primeras palabras de Pedro Sánchez este sábado en Barakaldo después de que el viernes se dieran por rotas las negociaciones con los

Voz 3 00:30 independentistas los determinación no solamente no es constitucional y por tanto no la vamos a aceptar nunca dentro de la Constitución todo fuera de la Constitución nada dentro de la Constitución diálogo fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son Bonoloto

Voz 0530 00:44 y no sólo ha tenido reproches para el independentismo Sánchez también acusado de deslealtad a Ciudadanos y el PP a los que ha hecho una advertencia

Voz 3 00:52 la ultraderecha va a radicalizar al Partido Popular y a Ciudadanos y mañana vamos a tener una buena prueba de ello

Voz 0530 00:59 una prueba que se va a materializar en la manifestación que hay convocada este domingo en la Plaza de Colón de Madrid para la que han fletado autobuses de toda España no habrá siglas ni banderas más allá de la española el manifiesto lo leerán tres periodistas todo como parte de una estrategia para vender la concentración como algo propio de la sociedad civil para evitar la foto de las tres derecha ciudadanos Pepe Ibooks que incómoda haría especialmente a la formación de Albert Rivera

Voz 1 01:23 gracias Irene en Barcelona continúa la investigación del accidente de tren que ayer se saldó con una persona muerta hay un centenar heridas doce de ellas siguen hospitalizadas tres en estado grave el suceso se produjo al chocar frontalmente dos trenes que circulaban por la misma vía el ministro de Fomento se ha reunido hoy con el conseller de Territori dice José Luis Ábalos que el accidente no tiene relación con la situación de la red ferroviaria en Catalunya

Voz 4 01:43 una cosa no tiene que ver con la otra en primera cuestión es dejar bien claro que faltan inversiones que falta también automatización y renovación de seguridad no sólo en Cataluña en el conjunto de España y otra cosa es la causa de este accidente que no tiene que ver con las inversiones en principio porque no descartamos una concatenación de fallos humanos o tanto me parece precipitado su mayores

Voz 1 02:08 un tribunal militar ha sancionado a tres guardias civiles que dice

Voz 0055 02:10 era un sonar el Cara al sol por la megafonía de su cuartel Alberto Pozas según la sentencia del Tribunal Militar Central la voz del sargento se escuchó alta y clara por la megafonía del cuartel de Vilafranca de Monaim para que veáis como probamos el sonido para el día del Pilar dijo la canción empezó a sonar por los altavoces el Cara al sol el himno de la Falange sonó durante al menos un minuto escuchándose en esta población cercana a Manacor en Mallorca el sargento puso la canción y dos agentes la celebraron brazo en alto haciendo el saludo fascista y ahora los tres han sido sancionados el suboficial con siete días de suspensión y los agentes con cinco

Voz 1 02:49 del exterior en Venezuela ha comenzado la movilización de voluntarios promovida por Juanjo ha ido para repartir la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y Colombia ante la negativa del Gobierno a permitir su entrada en el país una tarea para la que Why do no descarta la intervención militar José Luis García Íñiguez

Voz 1061 03:04 a la espera de que comience el reparto de la ayuda humanitaria agua ido cree que van a intentar empezar la semana que viene este sábado se han celebrado asambleas de voluntarios para distribuir esos alimentos y medicinas el gobierno de Maduro se sigue negando a la entrada de la ayuda este sábado su vicepresidenta Delcy Rodríguez ha vuelto a negar que haya una crisis humanitaria en el país y frente a esa negativa agua y le han preguntado en France-Presse se aprobaría una intervención militar estadounidense para facilitar el reparto sabemos

Voz 6 03:29 no eh todo lo posible esto un tema obviamente muy muy polémico pero haciendo

Voz 0055 03:34 Dowd de nuestra soberanía el ejercicio

Voz 6 03:36 competencias

Voz 1061 03:38 haremos lo necesario respecto a ese apoyo exterior Estados Unidos está trabajando para presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución para pedir formalmente elecciones presidenciales en Venezuela pero al mismo tiempo el principal apoyo exterior de Maduro la Rusia de Putin trabaja también para proponer una resolución

Voz 1 03:54 contraria en París hoy se ha rendido homenaje a los republicanos españoles que lucharon por la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial en el acto ha participado la alcaldesa de la ciudad Anne Hidalgo

Voz 7 04:03 quiero agradecerle todo lo que estáis haciendo para estas memorias que tenemos que recuperar lleva por delante porque es la memoria de mujeres y hombres quién siempre convencido para la libertad

Voz 0055 04:18 al homenaje también ha asistido el director general para la memoria