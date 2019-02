Escucha las noticias de las 09:00 (10/02/2019)

Voz 3

00:57

el lobby de un hotel mucha gente más ciclos periodistas más Arias le digo por favor le hice una pregunta muy tengo muy claro en mi memoria me mira para ir en vez de esconderme poner su mano en el pecho mío pasa sus dedos entre los senos y me dice usted no lleva sostén imán me quedé helada él siguió caminando