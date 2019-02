Escucha las noticias de las 14:00 (10/02/2019)

no en Canarias

el mono por la unidad de España en general no venimos en representación de ningún partido sino el hecho de España como territorio únicamente

cuarenta y cinco mil asistentes según la Delegación del Gobierno en Madrid dos cientos mil según los organizadores una cifra más baja que las proclamadas por el propio PP en otras manifestaciones que organizaron ellos mismos miles de personas en cualquier caso en las calles exigiendo al Gobierno elecciones Óscar García buenas tardes buenas tardes no ha hecho falta agitar demasiado los mástiles de las miles de banderas de España y de Europa que había hoy aquí en la plaza de Colón ya que el fuerte viento se ha encargado de ello

mañana fría y nublada que sin embargo no ha impedido que aunque menos numerosa la protesta se haya sido multitudinaria discursos manifiesto un baile al ritmo del que dio a España y ahora CEAT

eso no quita para hacer a los nos vamos de cañas a celebrar el domingo

la foto del día ha sido la conjunta entre casado Abascal y Rivera a pesar de la incomodidad el líder de Ciudadanos quién no ha saludado al líder de Vox aquí sólo queda ya prácticamente miembros de la organización retirando el montaje el tráfico vuelve a la normalidad a esta hora las negociaciones para ultimar los detalles de esta concentración terminaron anoche se decidió que fueran tres periodistas tres tertulianos vinculados a la derecha los que leyeran el manifiesto pactado por los convocantes la unidad nacional no se negocia se ha podido escuchar sobre el escenario de Colón mientras se ha acusado al presidente Sánchez de traicionar de humillar al Estado con sus cesiones al independentismo José María Patiño

dos hacer es pasar de estas plazas a las urnas esa España de los balcones que hoy ha bajado a las plazas a las calles tiene que ir dentro de cien días a las urnas para hace una moción de censura a esa concentración dice Albert Rivera es un antes y un después en la legislatura que según él no va a ninguna parte anuncia también nuevas movilizaciones en las calles y Sánchez no convoca ya esos comicios

Voz 7

03:24

miles Chile tres españoles les dicen no a Sánchez si a España le dice no a los indultos a los privilegios y les dicen sí a la justicia sí a la Constitución y sobre todo el clamor hoy es que queremos votar queremos ir a las urnas Sánchez nos engañó montó una moción de censura dijo que convocaría elecciones no lo ha hecho el líder