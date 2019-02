Escucha las noticias de las 20:00 (10/02/2019)

Voz 1 00:00 este galardón a Rosell

Voz 1309 00:03 las dos cosas Nos encanta verdad bueno pues nada tengo la oportunidad de conjugar las juntas con el rasca multiplicaron de jugar y ganar

Voz 0995 00:13 estamos en el minuto veintiséis y medio de la segunda parte esta bronca es para bueno era para Saravia ha frenado el campo lo ha frenado el cambio pero los pitos eran para Sarabia se marcha sino quién está lesionado está preguntando Machín Carriço si estado Kay se va a producir el cambio en el Sevilla así es Arabia la bronca está garantizada aparece Escalante cero dos gana el Eibar a esperar al cambio rompí a ver qué vas a salir a ver a ver a uno le pero sigue que ya no sé cómo va a hacer hay otra jugada

Voz 1309 00:44 pues nada de cinco minutos para el partido de la jornada nada más y nada menos que un Athletic Club Barça en la Catedral Blakney

Voz 0684 00:50 puertas abiertas el nuevo San Mamés de momento poquita gente en el Barça recordemos titular Messi se medio será el lateral izquierdo llene el Athletic dos la precisamente para vigilar al argentino Garitano la banda izquierda con Balenciaga Yuri arranca nueve menos cuarto es de Athletic Barça

Voz 2 01:05 hombre Marchionne quiere preguntarle a Mikel Ramos sino que lo haga Flaqué qué temperatura ahí

Voz 1309 01:08 ahora ahora le pregunta pregunta pregunta les aquí no me atrevo a qué temperatura hay once grados sea doce grados de temperatura que gestiona entero siempre sí sí sí

Voz 2 01:19 Barcelona hasta que algún día la agarró por el pecho y que lo tiene Marchini mono esto que para ninguna duda Mike Miquel da Calima pues pasa a base de quiénes puede eso es pobre león tigre cobre Miquel a cabezazos ya no sabemos a eso ya a ese tema ya sería más complicado con cuidado efectivamente que se ande con cuidado buena tres vehículos Barça con Flagey con Adrià como margine con Diego con Miguel Ramos al frente técnico con Jordi Martí Marcos López ido Luis Suárez mira Montes además recordamos el Valencia cero Real Sociedad cero y el Leganés tres Los tres en Primera

Voz 1309 01:54 segunda acabaron Almería uno Numancia cero Granada cero Deportivo de La Coruña uno Albacete dos Mallorca cero Alcorcón uno Cádiz dos comienza Málaga justo

Voz 2 02:03 ha comenzado primero dos minutos dejó Galarraga

Voz 3 02:06 no va a hacer el polvo cero internacional

Voz 1860 02:08 no ha acabado ya en Italia hasta sólo cero Juventus tres con un gol de Cristiano Ronaldo en Inglaterra Manchester City seis Chelsea cero pero no ha sido la goleada de la tarde en Europa está jugando el Benfica está ganándose pondría a un punto del Oporto pero ojo en el setenta y dos de partido Benfica siete Nacional de Madeira cero

Voz 2 02:27 aficiones del mundo atención resulta de la jornada Segunda división B señor Escorial

Voz 4 02:31 Grupo I unionistas cero a dar B uno fabril dos Burgos cero San Sebastián de los Reyes uno Ponferradina cero Atlético de Madrid tres Navalcarnero cero Las Palmas cero Valladolid uno Rápido de Bouzas cero Celta uno Coruxo uno Fuenlabrada uno Guijuelo uno salmantino cero Pontevedra dos internacional dos en el descanso Real Madrid Castilla cero Cultural Leonesa uno en el grupo seu en el grupo II Sporting espera de Abba crudo segundo Arenas dos Barakaldo uno Amorebieta uno Gimnástica Torrelavega uno leyó a uno tudelano dos Guernica dos Bilbao Athletic uno Real Sociedad tres Sporting uno Oviedo vetusta uno Real Unión uno logroñés uno Calahorra uno Mirandés uno Langreo cero Izarra uno Durango un hoy Racing de Santander cuatro Vitoria cero Grupo III Villarreal cero Ejea cero Barça B uno Conquense dos Atlético Baleares uno pedalada cero Espanyol cero Alcoyano uno de Bruno Ebro cero cuestión cero irreverente empate a cero lamentable estamos además lejos de las

Voz 1309 03:33 la mismo hay no

Voz 4 03:36 tipo de Sique Rodríguez porque el Lleida también ha ha empatado a cero en campo del Cornellá Cornellá cero Lleida cero Atlético Levante uno Badalona dos bien por Saisó Valencia Mestalla dos Olot cero Teruel cero Hércules cero ya se les está triste porque el Sabadell ha caído en tres Sabadell uno en el grupo IV Ibiza tres Real Murcia dos Marbella un Atlético San Luqueño cero linense uno Melilla dos Recreativo Granada cero Atlético Malagueño cero Don Benito uno Almería cero elegido cero Badajoz dos San Fernando dos Villanovense cero Talavera de la Reina dos Sevilla aún es verdad Juan felicidades Talavera de la Reina Sevilla Atlético uno Cartagena uno Jumilla cero UCAM Murcia uno Recreativo de Huelva cinco en este partido un aficionado del Recreativo de Huelva ha resultado herido leve al recibir el impacto de una botella en un altercado que ha tenido lugar después del partido en una plaza cercana al campo de La Condomina de Murcia y lo más grave de todo esto que ya de por sí es grave es que no ha sido nadie del UCAM Murcia nadie del Recreativo los nunca han sido un grupo de hinchas del Ciudad de Murcia es un equipo de la capital que están a Tercera División murciana y que han esperaron han elaborado un grupo de seguidores del Recreativo con el fin de pegarse

Voz 1309 04:46 los trastornados no representan ningún equipo por mucho que llevan una camiseta del color que sea se representan mal a sí mismos de lo que ha pasado en ese partido seguiremos eso última hora grotesco en la Liga Endesa baloncesto de la jornada está en Madrid ello

Voz 2 05:01 en el de la jornada predominan las defensas

Voz 5 05:03 los ataques que tenía lo puristas dos cuarenta y cinco para llegar a la conclusión del segundo cuarto al descanso Real Madrid veintinueve kilos vez Baskonia treinta y dos tiros libres para Felipe Reyes once de Randolph ocho de Ariel máximos anotadores

Voz 2 05:15 pido en Gran Canaria

Voz 0684 05:17 en ahí uno para llegar al descanso en el Gran Canaria Arena ASA despega en Málaga Gran Canaria XXXVII paralímpico Xavi aquí se ha apretado el marcador cuatro cincuenta para llegar al descanso

Voz 6 05:30 claro de cuatro Lapeña al Joventut XXXI técnico alta Zaragoza veintisiete

Voz 2 05:35 Aspiazu Movistar partido hacer segundo de Valverde MR el Barça

Voz 7 05:39 partido importante grupo muy combativo en la prestar muchísimo arriba que de lleva al público en volandas aquí en San Mamés que van a tratar con poco cómo lo hicieron contra el Betis con mucha presión robando muchos balones cierta el área y entonces tendremos que cuida y queremos con nuestra mejor bronces por supuesto hablaba también de ese quebradero de cabeza cuando está ausente Jordi Alba no sé si finalmente ese miedo os Sergi Roberto es la opción más natural para ese

Voz 2 06:02 consta de Izquierdo para jugar Nelson

Voz 7 06:06 por tanto que ese para el día de hoy la opción más apropiada para hoy es la mejor solución creemos que os sorprende que no entre Iker Muniain hoy en el Athletic Club con un tres por detrás de Iñaki con Yuri con Raúl García con Susaeta que pretende el Athletic con eso bonos pero vamos Raúl no está jugando porque estaba lesionado y es una posibilidad para ellos también para apretar para ellos pero ya sabemos cómo es rol como es el Athletic Club no sé si este equipo ahora de Gaizka Garitano encarna mejor la filosofía tradicional del Athletic que el que estaba poniendo en liza Berizzo bueno yo creo que son concepciones diferentes de Berizzo fueran un entrenador que pretendía que el equipo llevaron más la iniciativa también lo el país por después hay enamoré ya termino la última John el hecho que el Madrid ese con lo que a cinco puntos después del partido de ayer es una preocupación añadida para este partido bueno nosotros miramos lo nuestro si nosotros no estamos sevillista que no los partidos pues aunque los demás cargos estaremos con ventaja no queremos mantener la ventaja de ocho puntos es un partido difícil porque la tiene pondrá complicado porque en su campo le gusta echar mano de la RAI esquimal restó cuando vimos tan con orden será un partido muy difícil gracias John que vemos buen partido gracias

Voz 1309 07:31 nosotros el Barry White de armar y tiene una voz al mismo tiempo no me parece fantástica nada fácil tenerla yo me imagino aquí Aspiazu cantando con Morgan podido hacer un pequeño cameo

Voz 2 07:41 me suena más Eugenio insisto también también se ha dicho que casi casi está al cien por cien Leo Messi

Voz 4 07:50 tenemos por tanto que está recuperado Nos el noventa a noventa y cinco o al cien por

Voz 8 07:54 bueno posiblemente no estará al cien por cien

Voz 2 07:57 pero está muy cerca de ese tope digo yo y tú si no es el cien por cien que no me pongan exquisitas luego eh no también prepárate digo yo no me pongo pero también por bien que no juegue ese es que tontería que lo creáis todo ahora quienes no yo estuve el otro día una discusión

Voz 1309 08:15 con uno en allí con uno no quieras tú con alguien que me dijo dijera no véngame

Voz 2 08:22 sí le digo a ver si te gusta el fútbol tiene que O'Neal Messi siempre si tú pagas una entrada pero que sea una vuelta por el casco viejo y tal no se a Ray ellos si te gusta el fútbol es decir tú una entrada pagas para ver algo Messi un Atlético Barça con Messi es mucho mejor aún bueno pues hasta aquí Juan la ronda

Voz 1309 08:40 es la oportunidad de cualquier momento de hacer que la gente para bien de forma instantánea maravillosa como Tanos así directamente

Voz 4 08:50 pinta es pueblo Thanou de Cantabria nos señor

Voz 1309 08:53 exactamente sí sí mismo está hablando de esa acción de los dioses simplemente con la intervención de tubos de vuelo vencedor habitual veloz tú le pides tú rasca multiplicador el por diez o por veinte y te pueden caer del tirón cien mil y una del rasga multiplicador por diez y hasta quinientos mil euros a alguien distante que esto es muy importante con el rasca multiplicador por veinte y hay ochenta millones de euros hay en juego así que anda que no Vicar picar se puede picar te digo yo no nos deja

Voz 1 09:21 es pasar a rascar multiplicador once digo yo

Voz 0458 09:27 los ante que el Sevilla se espera cuando la noche mala que es el caso del día del que por lo menos un arrebato que Céline hoy tiraron poquito arriba hay por lo menos tener un un arranque de rabia para intentar gol del empate nada hasta plan y Ximo

Voz 0995 09:38 está absolutamente el equipo pero vamos desorganizado perdido sin fuerza sin ideas sin nada el Eibar no iban lo tiene más porque está conservando lo que tiene con mucha tranquilidad de solvencia tras ganar algo con la gorra aquí está ganando con la gorra como enganche

Voz 9 09:54 yo he dicho lo dicho Banegas delito pero claro como tiene la categoría de intocable que oye que Salgado no pero el fútbol le todos los día en y si no estaría en un jugador no pasa nada por llevarlo al banquillo e ir para jugar a mismo más iguales que lo necesitan total una cuestión de pierna física totalmente Sarabia cuando recibe por ejemplo una pelota que ya escuchándolos pito pito van a él van a todo el equipo pero sobre todo a él pues ahora mismo de Boyero entrenadores sólo tiene que ver y tiene que ir regenerando el equipo porque claramente le hace falta al Sevilla no quedarte siempre con lo mismo no

Voz 1336 10:22 pues eh sal levantar doce Diop se incorpora también iba a llegar al último cambio va a haber un cambio está ya preparado otro pesado Kike García paliza de Corres se a los atacantes Charles para sacar a Quique el autor del segundo

Voz 2 10:37 qué es lo que decíamos claro Pablo que que lo tiene diseñado que cuando Charles Le dice la la gasolina que ya no tiene más pues bueno metros hay que que es lo mismo

Voz 1336 10:48 es que son calco sale más cambio la ficha cambió la ficha hay practicamente las prestaciones son las mismas todos pero sí es verdad es verdad bueno pero a ventas cual recordamos a principio de partido fundamentalmente cuando es comenta el IVA es el equipo que menos partidos lo que menos puntos sacado de visitante sevillano de los locales más fiables no pues lo que es el fútbol hoy retoma hoy la verdad que además yo no sé pero es un ejercicio de impotencia no que esto no Sevilla con el Eibar porque en cuanto a orden encuentra esa disciplina táctica en cuanto a la presión arriba lo tiene prácticamente maniatado no es que yo no recuerdo más que una ocasión realmente de gol del Sevilla

Voz 2 11:22 lo hay que remates a portería tenido dos en la segunda parte de los cuales habría que ver si los dos remates a portería pueden ser considerados ocasión

Voz 0995 11:29 hay una pelota corre para el Sevilla llegaba a Sarabia a sacar el diecisiete del Sevilla en esa posición de flanco derecho con algunos silbidos cada vez que se acerca a esa zona empezarán recordando lo del contrato treinta y seis veces ahí abajo ahora

Voz 2 11:42 yo alguna aficionados abandonando el campo ojo al lanzó

Voz 0995 11:45 viento de esquina al portero está viva la pelota en el área conseguido despegar despejar queda en el suelo que ayer ataca el Sevilla tiene que el al central del Sevilla junto en el área pequeña no ha parado el juego el árbitro ahí esta Andre Silva que se gira que no se giro que da la vuelta que tiene otra vez el balón tendrá que retrasar la está esperando a que Bryant entra hacia el área para creer que la muerta para el despeje ahora de Cote el Eibar pasando apuros cero por más pelotas que cuelguen por más intentos de ataque el apuro de cero y que se están divirtiendo Orellana aunque ahora Bryan va al suelo recuperas a pelota pitan falta de para expulsar efectivamente sí Vega varilla Lobato

Voz 10 12:25 pues con ese viaje que pretende la se sería iba el balón Brian me parece lo digo yo no tenía medio controlado y por tanto cosita eh ya ya tiene el descanso Iturralde

Voz 11 12:37 sí pero es que fíjate que que curiosidad tenía cuatro amonestaciones si se va a quedar con cuatro amonestaciones Iván encabezaban a la semana que viene va a volver a jugar con cuatro amonestaciones jugar con el Villarreal B

Voz 10 12:49 yo creo yo creo que Oporto hay que verla Éver Banega el día de naranja a ver esta igual que el anterior igual que el anterior

Voz 1534 13:00 la fuerte naranja entrada de la frustración

Voz 0995 13:04 estas yo creo que ahí balón por medio ya ya le quita el balón y sin excusas no pasará a estudiar para eh

Voz 1534 13:12 a la grada de Gol Norte del día para la única que ha provocado algo de cara

Voz 10 13:16 el rápido oí corriendo a ser posible no aunque ya cada minuto no es que ese gesto que ha que viene se esto ahora cosa absurda de futbolista

Voz 2 13:24 el cero dos has hecho el Rey el partido has hecho dos centrales amarilla que eran dos naranjas rojas aplaudiendo pues lo oportuno en marchas con un viaje a un compañero que las podio aviar el tobillo los seres gira yo no sé

Voz 0995 13:38 qué desastre de partido el Sevilla que hubiese lo ha currado al Eibar como va a ganar con todas las de la ley aquí y es que ha desactivado cualquier posibilidad de reacción sé que en algún momento ha tenido el Sevilla como decía Pablo quizás una ocasión poco más mudo por el suelo ya que puede llegar ahora para marcar el tercero y está fuera juego fuera juegan a gol de Kike García pero anulado no habrá Liga refrendarlo si está marcando ahora que espera

Voz 10 14:01 se fuera

Voz 0995 14:03 al mar famoso la gente que se quedó pues el tercero estaba más bien hecho clama también otra vez Orellana participando a la espalda de que se había metido Kike García ya metido el tercero que árbitro que supongo que está esperando ratificación

Voz 10 14:19 no lo va a comprobar no es este como todos los goles vamos a ver pues están muy poquito muy poquito pero parece que es mucho más fácil pero sí para yo creo que es fuera de juego

Voz 1534 14:30 y esto es que son tan por por por tampoco eh

Voz 10 14:33 el margen tampoco margen tardas más en poner las líneas solos por eso cuidado eh yo creo que sí que es duro no jugamos un cordero tú que vas a ganar es la misma corderos lo que tú quieres te extinguirlos leones pues pues nosotros yo los Tigres pues los tigres leones esperarnos delegación es que esta claro es que vamos a ser tan al límite tienes que tirar las dos líneas la encuesta eh tangente de la cuerda no haberla cuestión en este tipo de circunstancias es en esto hay que mejorar el Comité Técnico de Árbitros quiere mejorar pero que pasa es que tienes que ya un tiempo analizar esa jugada exponer las líneas

Voz 1336 15:10 estos minutos y tú para el equipo que va cero dos prendas son un suplicio eh

Voz 10 15:14 una maravilla para ley Barbón espérate y espera el cero dos claro está esperando en el ochenta Pijuán con cero dos en el marcador pues ya ves si es el cero tres legal o no ahora amigo le preguntas a Mendiguren y dicen venga saca cero dos es no ser venga saca juego igual el moreno Mendilíbar que vive también vuelven que es de la igualan predominio me equivoco con el está diciendo que no vaya a estar nadie que todo el mundo puesto han Mendiguren Mendilibar a mientras nazi dijimos bueno ya esperábamos para un poquito escuchamos a eso

Voz 1534 15:42 no pues estaba lento se ha ido las redes haylo el pie

Voz 2 15:46 gol de que no es bueno Gaizka Garitano entrenador del Athletic Club hemos visto el partido

Voz 7 15:52 ponen eh porque lo hacen contra todos los equipos pero también otros en los que tengan buscarles arriba Nos que nosotros también tenemos que llegar estamos en casa también haciendo ocasiones de gol siendo agresivos en aspecto

Voz 12 16:09 a ver por cada peleándose con te paras apeló

Voz 13 16:15 ha marcado el Sevilla Havel

Voz 12 16:19 cartulina amarilla para para Beyeler acortó distancias el Sevilla cuarenta y dos de partido mí todavía me va a dar tiempo a intentar el empate el mar Cobeña alertó al Eibar

Voz 1309 16:31 el equipo que coordinación si tú también que descontar con un gran equipo de tu lado Plus Oltra seguros más de cuatro mil mediadores dato servicio Plus Ultra punto es seguridad y como el balón natural negué decías

Voz 10 16:45 estación muy bien porque al final si os fijáis el Sevilla tiene mucha prisa pero te tiene que sacar quiénes el Eibar pues ya está

Voz 2 16:51 Connie Manny menos amarilla para para nada una segunda amarilla para para el Sevilla y le van a quedar aproximadamente dos minutos y cuanto más considera porque evidentemente se ha parado mucho el partido para determinar si era gol legal o no se Perales

Voz 0995 17:02 me hago no están descontando yo creo que tendría que irse a cinco pero va a dar cuatro

Voz 2 17:07 bueno pues lo vamos a contar aquí en Carrusel deportivo antes descanso en Badalona Xavi baloncesto sí

Voz 6 17:12 conoce arriba para la peña cuarenta y seis treinta y cinco gana el equipo de la droga de momento todos hábitos de puntos máxima

Voz 2 17:18 Marta inalámbrico voy Sender también notaremos entre Real Madrid y lo que Baskonia también la tenemos

Voz 6 17:23 el van ovalado Trimble siete Real Madrid y XXXVII con once puntos de Random que era el único que sonreía también al Vestuario en el Real Madrid de cuarenta en máximos anotadores tendremos emoción

Voz 2 17:35 hasta el final en el Sánchez Pizjuán

Voz 14 17:38 a la gente

Voz 0995 17:39 despidió al equipo que le eche todo lo que tenga un poquito más en este tramo final de encuentro no va a hacer con uno menos recuerde con el marcador en contra uno dos grandes Éibar la expulsión de Banega que se ha producido hace tan sólo un par de minutos y ahí anda el Sevilla intentando encontrar debajo de las piedras lo que no encontró Pablo en todo el partido eh

Voz 1534 17:56 es cierto es cierto ahora este este último arreón al final entre entre el gol lógicamente que te que te reactiva todos y luego está la mano

Voz 0995 18:05 clama mal al lado del el área de Leiva el asistente dice que p'alante Albee lo que he pasado por el banquillo bella vamos

Voz 2 18:13 ver ardilla dice que no olvida lo que es el fútbol le es un partido horrible controlado cero dos que si te lo también le echan a uno y con dicte a ver esa repetición yo veo más muslo pero no soy una repetición muy muy lejana como para terminar pega la mano del noventa pendientes del cartelón