Escucha las noticias de las 02:00 (11/02/2019)

una concentración sin siglas ni símbolos políticos así que el color lo pusieron las miles de banderas españolas todo en una mañana muy fría amenizada desde el escenario por clásicos como el que viva España con el que el público entraba en calor familias enteras jóvenes mayores entre ellos los que aseguraban no pertenecer a ningún partido hecho estridencia

Voz 1

00:51

éticas y por que no me gustó osea que esa idea no ideada Nini simpatizante de nada