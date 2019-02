Escucha las noticias de las 03:00 (11/02/2019)

Partido Popular Ciudadanos y Vox reúnen en la madrileña Plaza de Colón a cuarenta y cinco mil personas según la Delegación del Gobierno ya doscientas mil según la organización para pedir la convocatoria de elecciones y por la unidad de España una cifra que a pesar de los autobuses gratuitos pagados por los partidos se queda lejos de otras convocatorias como la del PP contra el matrimonio gay en dos mil cinco a la que acudieron ciento sesenta y seis mil personas según la Delegación del Gobierno en esa manifestación los tres partidos que han sacado una foto de familia al partido de Albert Rivera que intentó en su día evitar la instantánea con la ultraderecha durante las negociaciones con Vox para el Gobierno Andalucía este domingo no le ha quedado más remedio que compartir foto con Santiago Abascal eso sí no se han subido al escenario solo en los tres líderes sino también con parte del equipo de cada uno y aquí está el conflictos Óscar García

la dirección de Ciudadanos asegura que la foto final la que unió a Rivera Abascal y Casado no estaba pactada que los lectores del manifiesto llamaron a subir a los organizadores Iker Rivera entendió que debía subir acompañado del resto de cuadros del partido sin embargo fuentes tanto del PP como de Vox dicen que sino que la foto sí estaba pactada y que en ella sólo debían aparecer los tres líderes en solitario pero que Rivera incumplió el acuerdo así que el resto también llamó a los suyos a subir en el PP opinan que Rivera llegó acompañado para intentar disimular ante Macron que se saca fotos con Vox en Ciudadanos la versión oficial es que una foto con todos como la de ayer no incómoda a ninguno de los que aparecen y quién no aparece es Manuel Valls el candidato al que apoya la formación de Rivera en Barcelona el ex primer ministro francés no subió evitando aparecer junto a vos