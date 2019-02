es que ellos no quieren hablar con todos quieren imponer su criterio seguramente les queda todavía mucho que reflexionar Iber como han dirigido esta manifestación estas concentraciones que han generado como digo una imagen no eh real de todo el sector Delta

sí vecinos y organizaciones ecologistas califican Madrid nuevo norte la antigua Operación Chamartín como una operación de especulación urbanística esta mañana han visitado los terrenos afectados dicen que el gobierno municipal no ha cumplido con la idea inicial del proyecto y que éste ya no tiene a sus necesidades Carmen en cambio decía esta mañana en la SER que es un plan necesario para modernizar la ciudad

Voz 1410

01:34

Madrid lo necesita además tenemos que tener una visión ambiciosa de Madrid no podemos solamente pensar en un Madrid remedie tal como se dejáramos que hacen falta viviendas sociales claro que sí se van a hacer exactamente casi cuatro mil allí no pero también hace falta que Madrid crezca de tengan una maravillosa estación tengan un centro de negocios que sea algo atractivo en el mundo no