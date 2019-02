Escucha las noticias de las 18:00 (11/02/2019)

Voz 0527

00:25

buenas tardes sigue compareciendo el ex ministro José Blanco que ha dicho que él no supo que se habían cambiado los planes sobre el sistema de seguridad de la línea algo que se considera elemento clave en el accidente hasta después del siniestro porque esa decisión correspondía a Adif ha reconocido que quién era quizá tendría que haberse hecho una evaluación complementaria de riesgo antes de la entrada en servicio de la línea pero que esa cuestión se resolvió en el ámbito técnico también por debajo del nivel ministerial ha insistido en que él no tomó ninguna decisión en su etapa de ministro que haya tenido incidencia en el siniestro sí ha reconocido como error no haber apoyado desde el principio la puesta en marcha de esta comisión de investigación en el Congreso porque eso se ha interpretado como un intento de encubrir los hechos que el anegado claro y ha pedido disculpas a las víctimas del accidente Si no ha sabido contribuir después de este a paliar su dolor sigue la comparecencia ahora mismo el presidente de la Comisión señor presidente