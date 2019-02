Las noticias de Castilla y León, 18:03 (11/02/2019)

Voz 2

00:15

nosotros queríamos pedir a la Consejería dos cosas dímelo esa declaración que ha hecho de que no va a contratar a médicos sin la titulación creada por escrito en forma de una instrucción que anule la anterior y en segundo lugar que tiene que haber una planificación todavía a corto plazo porque la medida que han propuesto que ofrecer contratos a residentes está muy bien pero no soluciona el problema de fondo de momento estamos esperando a ver qué respuesta tenemos nos hemos ofrecido a colaborar en los grupos de trabajo que están haciendo para proponer qué cosas se podría bastar desde nuestro punto de vista para mejorar la situación y por supuesto que si las cosas no van bien me estoy sabiamente habría que hacer alguna movilización