Las noticias de Galicia, 18:03 (11/02/2019)

volvemos al Congreso el ex ministro de Fomento José Blanco ese auto exculpa de cualquier responsabilidad en el accidente de Angrois las discrepancias son los cambios introducidos en la línea se decidieron dicen el ámbito técnico lo ha dicho en la comisión de investigación parlamentaria en la que continúa compareciendo

de que fue un debate que se residencial en el ámbito técnico y que en el ámbito técnicos interpretó la norma si era preceptiva hacerlo para el entrenamiento de Santiago y Ourense o no por lo tanto sin ningún tipo de injerencia sin ningún tipo de ni de ninguna otra el elemento externo a la propia decisión del ámbito estético

Voz 1028

00:58

yo no me arrepiento más que de no haber aceptado en su día la comisión de investigación porque entiendo que eso