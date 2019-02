Escucha las noticias de las 19:00 (11/02/2019)

las tardes pues sabemos que el fuego empezado en un taller de mantenimiento y que se ha extendido a esta nave donde sea guarda su colección histórica de vehículos según los bomberos que todavía trabajan en la extinción del incendio no hay heridos fuentes de la empresa y los sindicatos han explicado a la SER que han tenido tiempo de evacuar a los trabajadores de los talleres Ike antes de que el fuego llegara a la nave del museo han podido sacar también algunos de los vehículos históricos pero se desconoce de momento cuántos coches se han quemado en este incendio están trabajando trece dotaciones de los Bomberos de Barcelona también los bomberos de la propia Seat

miembros de la Asociación de Víctimas del accidente de tren de Angrois han seguido a las puertas el Congreso las declaraciones de los ex ministros José Blanco y Ana Pastor en la comisión de la Cámara que está investigando lo ocurrido vamos a saber qué han dicho de la intervención de Blanco que ha sido el primero en hablar con ellos ha estado Miguel Crespo buenas tardes

Voz 0702

01:10

buenas tardes pues a ellos no les han contentado las explicaciones de José Blanco lo consideran uno de los máximos responsables del accidente porque dicen vendió la ciudadanía una línea de alta velocidad a Galicia con los últimos sistemas de seguridad y que finalmente no se aplicaron escuchamos a Jesús Domínguez portavoz de la Asociación de Víctimas parecen habla que haya dicho que no se arrepiente de nada