Escucha las noticias de las 03:00 (12/02/2019)

está en el calabozo de la Guardia Civil de Villena el hombre de treinta y cuatro años detenido por degollar supuestamente a su pareja de veintinueve encontraron el cuerpo el sábado en una casa de campo de planes y la autopsia ha revelado que la mujer no se había suicidado como se pensó en un primer momento informa desde Alicante Omar Sánchez

Voz 0127

02:21

en Venezuela el chavismo ha ordenado la apertura de una auditoría patrimonial contra Juan Why do un procedimiento con el que buscan inhabilitar le hasta quince años en vísperas de una nueva movilización convocada por la oposición para exigir a Maduro que permita la entrada de ayuda humanitaria al país su número dos se ha desplazado hasta la frontera con Colombia desde allí ha insistido en que no van a permitirlo porque lo considera una injerencia extranjera