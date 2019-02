Escucha las noticias de las 07:00 (12/02/2019)

Voz 1727

forma de publicó un año y tres meses después de que el Parlament aprobara esta declaración unilateral de independencia de Cataluña empieza el juicio contra Carme Forcadell Oriol Junqueras y otros diez dirigentes independentistas acusados de materializar el desafío al Estado que culminó con el uno de octubre doce personas se sientan en el banquillo las doce que se quedaron en España hay que no huyeron como Puigdemont nueve de ellas con Oriol Junquera sala cabeza llevan más de un año en prisión preventiva y todos se enfrentan a una petición fiscal de penas de cárcel muy altas en función del delito que les atribuyen la mayor controversia ya lo saben está en si hubo o no violencia insiste después de acusar o no de rebelión eso es lo que deberá aclarar un juicio que va a durar varios meses con testigos como Rajoy Urkullu y que aunque se va a Ci dar entre las paredes del Tribunal Supremo atraviesa de cabo a rabo la vida pública española