Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:02 (12/02/2019)

a esta hora empieza en la Audiencia Provincial de Ciudad Real el juicio contra el ex alcalde de Puertollano Joaquín Hermoso por el caso Plaza de Toros el acusa junto a otros dos funcionarios municipales de trocear el contrato de obras del coso taurino para evitar sacarlo a concurso público Mario Carrero

Voz 5

01:17

más de preventiva al menos eso es lo cuantificado hasta esta mañana no hay solo sino recuerdo más ciento once mil metros cuadrados no es que sean construidos