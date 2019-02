Las noticias de Aragón, 10:02 (12/02/2019)

Voz 2

00:37

sí que es cierto que tengo compañeros que se han ido eh sí que es cierto que las la situación de los últimos años pues no hay duda que yo misma en algún momento me lo llegué a plantear pero tanto por razones familiares como porque al final he construido mi vida aquí y creo que también tenemos que responder a la situación que aquí existe he decidido que por ahora por lo menos me voy a quedar aquí