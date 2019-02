Escucha las noticias de las 10:00 (12/02/2019)

Voz 1552

01:16

pues el Santiago Abascal el líder de Vox acusado de inacción especialmente al Gobierno de Rajoy ha dicho en sus declaraciones previas a eh el que empiece este juicio ha reclamado también asimismo la suspensión de autonomía acaba de hablar además el portavoz del PNV Aitor Esteban quien dice que no ha habido violencia de ningún tipo en todo este procedimiento por lo que no entiende la acusación de rebelión ya he dicho que el Tribunal debe guardar las formas y no sólo las formas porque está siendo observado por el mundo entero