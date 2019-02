Voz 1727 00:00 la primera sesión porque entre las cuestiones previas hay una que parece de muy fácil resolución la de la posibilidad de que parte del público incluso de los procesados lleven lazos amarillo eso parece que no va a tropezar con ninguna dificultad José María de Pablo

Voz 1 00:16 sé que no ponga ningún problema para esa es una cuestión que que de hecho no debería ser una cuestión previa es decir no creo que el el Tribunal Supremo

Voz 1727 00:22 porque es por la libertad de expresión efectivamente el tema del idioma nos decían nuestros compañeros durante la instrucción Jordi nieva los procesados han hablado en en castellano si hoy plantearan hacerlo en catalán

Voz 2 00:35 sí podrá hablar en catalán lo promete un tratado internacional suscrito por España que es la Carta Europea de lenguas regionales y minoritarias pero no sé exactamente qué van a hacer evidentemente en una situación tan comprometida como proceso penal es mejor enfrentarse a él en tu en tu lengua madre poder declarar pues la lengua que has aprendido en casa pero teniendo en cuenta que todos ellos son bilingües es muy probable al final haga lo que hacemos todos cuando hacemos la conferencia el extranjero preferimos hablar aunque sea mal el idioma del público para que te entiendan directamente no o que un traductor pues pues te haga un trabajo que a lo mejor pues no transmita exactamente el mensaje

Voz 1727 01:13 es que además no tendría otra consecuencia que retrasar un poco no Jordi el la duración del juicio

Voz 2 01:19 si no efectivamente es decidir eh no así pues no es traducción simultánea y ojo casi mejor que no lo sea porque las traducción simultánea se pierde MPS pierde mensajes como sabe todo el oro con lo cual yo creo que daba en este caso de trataran en castellano sin ningún tipo de dificultad otra cosa siempre promete sí son otras cuestiones previas que pueblan que podrá alegar casi seguro que vuelven a pedir la libertad de los de lo de lo de los acusados y casi seguro también que alegan la vulneración de derechos políticos por estar en prisión y no poder acudir a las sesiones del Parlamento que eso es lo que es esta sustanciando ante el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo en Hoy ya dijo algo al respecto pero es casi seguro que lo vuelve a plantear otra vez ahora