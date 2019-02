Las noticias de Cantabria, 10:02 (12/02/2019)

Voz 1593

00:08

pero de la autovía ocho permanece cerrado a la altura de Castro Urdiales sello tras una colisión entre dos turismos y una furgoneta que se ha producido sobre las ocho de la mañana y que no ha ocasionado heridos el cierre del carril ha originado retenciones de tráfico desde el kilómetro ciento cincuenta y uno en ser digo hasta el ciento cincuenta y tres en el agua en sentido Vizcaya se espera que la circulación eso sí vuelva a la normalidad en breve ir más asuntos el parlamento aceptaba ayer la propuesta de ley para el derecho a la vivienda presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Ikea tramitado para su debate en la Cámara Podemos y el Partido Socialista a sus diputados votaron a a borra ayer de esta propuesta también lo hicieron los diputados regionalistas los populares mientras tanto se abstuvieron a punto de finalizar la legislatura Se aprueba una iniciativa pensada para garantizar a nivel autonómico el acceso a una vivienda digna iniciativa que no es nueva la última vez que llegó a la Cámara fue el año pasado entonces el Partido Regionalista los rechazo es según dijo porque su impacto en el presupuesto autonómico no lo permitirá ahora el discurso es otro el PRC ve necesario empezar a debatir sobre el derecho a la vivienda unos argumentos que desde las filas del Partido Popular sitúan en la estrategia electoral del PRC y del PSOE Francisco Rodríguez Argüeso ex diputado popular