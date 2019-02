Las noticias de Galicia, 10:02 (12/02/2019)

las comparecencias de José Blanco y Ana Pastor en la comisión de investigación del accidente de Angrois ha añadido mayor dolor a las víctimas el portavoz de la plataforma Jesús Domínguez se mostraba indignado por la no asunción de responsabilidades de ambos ex ministros de Fomento

parece intolerable que haya dicho que no se arrepiente de nada cuando él fue el que firmó el cambio del proyecto que suponía no llevará el sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente hasta Santiago y además encabezando el el Ministerio de Fomento nos parece una auténtica hipocrecía Hay íbamos en un cinismo total por parte de José Blanco

ante la comisión José Blanco afirmó arrepentirse únicamente de no haber apoyado antes la comisión parlamentaria sobre el resto aseguró que las decisiones las tomaron los técnicos

sé que esta es una decisión usted lo ha dicho es una decisión técnica que no le corresponde por supuesto al al ministro ni competencial ni funcionalmente es muy funcional Nico pero especialmente por lo tanto esa desconexión de es una conecte una desconexión de los técnicos

Voz 3

01:44

quiso la llamada telefónica sobre empezar con el tiempo de frena y luego acabó la frase diciendo pero no me siento culpable no tengo mala conciencia