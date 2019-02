Escucha las noticias de las 11:00 (12/02/2019)

las once ya a las diez en Canarias con el foco puesto en el inicio de ese juicio

qué tal buenos días al juicio ha comenzado con veinte minutos de retraso con los acusados sentados en un banquillo de cuatro filas a un lado sus abogados al otro las acusaciones y enfrente el Tribunal Primero han escuchado las acusaciones que pesan sobre ellos y después han empezado a las cuestiones previas Andreu Van den Eide abogado de León Junqueras ha vuelto a pedir algo que no va a suceder que en este juicio testifique les presiden fugado Carles Puigdemont

entendemos que la cantidad de prueba suficiente pero no su calidad lo concretamente vamos a reiterar la solicitud de la prueba testifical de los procesados Push the money Rubira del senador Ignacio Cosidó ID como ya hizo en los escritos de

Voz 0867

01:02

defensa también denuncia la vulneración de derechos fundamentales acaba de decir que esta causa atenta contra la disidencia política pueden seguir el juicio en diré en nuestra página web en Cadena Ser punto com otro juicio que sigue en marcha esta mañana es el que investiga el supuesto espionaje a políticos en Madrid turno hoy para el ex presidente madrileño Ignacio González después de la confusión de ayer sobre el día en que estaba citado al llegar a la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que todo ese espionaje no se produjo hasta allí nos vamos Alfonso Ojea adelante