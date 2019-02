Las noticias de Castilla y León, 11:03 (12/02/2019)

Voz 2

00:15

no dice que no sé si en todo el concurso abierto y permanente pero lo que dice es que no se haga una resolución pues no se resuelva mientras no haya sentencia porque entiende que los argumentos que hay en el recurso que en su día planteamos por entender que nosotros no tenemos que estar en este procedimiento puesto que como personal sanitario tenemos una normativa específica propia regula nuestros concursos de traslados esto concretamente en principio sólo tendría que aceptar Administración General de administración en especial Hinault administración sanitaria lo que hace es Berlín parece la resolución definitiva veamos la sentencia