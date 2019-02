Las noticias de Andalucía, 11:03 (12/02/2019)

Voz 1718

era el investiga la muerte esta madrugada de un bebé de seis meses en un centro de acogida de mujeres de Granada donde residía junto a su madre y otro hermano menor de edad todo apunta que se trata de un hecho no violento is activado el protocolo judicial en estos casos y un hombre de cuarenta y cuatro años se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido por la Policía Nacional en Málaga por intentar supuestamente asfixiar con una sábana a su ex pareja el hijo de la víctima también ha sido arrestado por no impedir la agresión este martes cita política en Estrasburgo donde el pleno del Parlamento Europeo puede votar hoy el acuerdo de pesca con Marruecos un asunto que llega al pleno con la oposición de una parte de la Cámara de manera que a esta hora no está garantizado que el tratado prospere Clara Aguilera vicepresidenta de la Comisión Europea de Pesca