Escucha las noticias de las 12:00 (12/02/2019)

don y qué tal buenos días primeras horas de juicio en el Supremo contra los doce dirigentes independentistas procesados y ya tenemos las primeras pistas sobre la estrategia de es calificadora de las defensas el abogado del ex vicepresidente oro Junquera ha calificado de juicio político este procedimiento que acaba de iniciarse Alberto Pozas

si el abogado que si Romeva denuncia que este proceso ha vulnerado los derechos fundamentales de los acusados los políticos los de libertad de expresión de manifestación y acusa a la Fiscalía de definir los hechos con el diccionario militar me tendrá

declara ahora Xavier Melero abogado del ex conseller de Interior Joaquim Forn ya que evidenciado José Antonio la primera discrepancia ha dicho que este es un juicio penal nada más y nada menos a diferencia de algunos compañeros suyos que definen este caso como juicio político gracias Pozas

sí entre cien y doscientas personas entre diputados y trabajadores de los grupos independentistas y también de los Comunes estarán ahora mismo congregados frente a la fachada de este Parlament muestran carteles que dicen juicio a la democracia la autodeterminación no es delito vergüenza y acaban de poner una urna del uno de octubre enfrente estos doscientas personas que ahora mismo se concentran también hay concentraciones frente al Palau de la Generalitat y otros departamentos consellerias de de el Govern de Cataluña a también algunos hospitales como por ejemplo la Conselleria de Salut que está delante del Hospital Clínic de Barcelona

gracias Pau esta primera sesión del juicio coincide con el comienzo del debate de Presupuestos en el Congreso del que depende la continuidad del Gobierno ya que Esquerra y el PP CAT han presentado dos enmiendas a la totalidad dice Carles Campuzano portavoz del PDK que es el Gobierno el que no quiere que salgan adelante estas cuenta José María Patiño

el presidente del Gobierno ya está en el Congreso José Antonio desde algo de más de medio habría dejado a todo el mundo colas ganas de que pusiera voz al tuit enviado esta mañana en el que responsabiliza por igual a las derechas y a los independentistas de que no salgan adelante los presupuestos para el portavoz del P de Cat Carles Campuzano como decías quién no quiere que salgan los presupuestos es el bien

del Gobierno por lo que está apostando por no aprobar el presupuesto y a partir de ahí el Gobierno deberá tomar las decisiones que crea oportunas pero si el Gobierno pretende aprobar los presupuestos y pretende prolongar la legislatura hasta el final lo sabe el Gobierno que es lo que debe hacer

la amenaza de elecciones anticipadas ha dicho Campuzano no va a retirar la enmienda a la totalidad unas cuentas del Estado que en estos momentos empieza a defenderlo dentro de unos instantes mejor dicho la ministra de Hacienda María Jesús Montero la escuchamos

pues este sí un aplauso desde el hemiciclo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo en el comienzo de este debate de los presupuestos que como decíamos antes depende la supervivencia política del Gobierno tenemos otra noticia de última hora también del ámbito judicial y es que la Audiencia de Barcelona ha absuelto al ex presidente de Catalunya Caixa Narcís Serra ya otros seis directivos estaban acusados del cobro de sobresueldos supuestamente irregulares Ana pues sí

el tribunal de la Audiencia de Barcelona considera que el ex presidente del antiguo Catalunya Caixa Narcís Serra y el ex director general Adolf Todó XXXIX miembros más del consejo de administración no cometieron ningún delito ni de administración desleal ni tampoco de apropiación indebida a pesar de que se subieron los sueldos entre dos mil siete y dos mil diez Narcís Serra ha dicho en el programa Aquí a Josep Cuní en Cataluña que está muy contento