Gol en Las Gaunas: 'El coche escoba del derbi'

Voz 2 00:16 hola qué tal es martes Si como bien sabéis si toca un nuevo capítulo de gol en Las Gaunas Él lo sabe y tú lo sabe digo al que vais a escuchar a continuación porque nos deja pasar porque venimos todos en actitud democrática no

Voz 3 00:32 problema que hay que tenga que tirar que Belako co con críticamente y sin todo eso va si no no quiere de la gana pero

Voz 4 00:43 en un país tan variopinto y diverso como el nuestro por suerte siempre hay alguien que busca su espacio para ser aún más protagonista que este buen caballero que habló el otro día el domingo en Colón ya este les responden desde Cádiz

Voz 2 01:07 ahora sabréis porque Cádiz lo ha vuelto a Petar

Voz 4 01:10 empezamos bueno malo o bueno

Voz 5 01:13 cómo vamos a ir a peor

Voz 2 01:36 hemos empezado en la plaza de Colón y luego nos hemos ido hasta Cádiz porque la diversidad de este país se conecta este fin de semana que ha pasado con algunos aficionados de Cádiz Manuel Martín

Voz 6 01:47 pues que algunos cajistas viajando en autobuses que el PP ofreció para ir a Colom para ver el partido contra el Alcorcón así lo contó ayer la periodista Paula El Fraile en el programa Cities en La Sexta no sé si existe este programa los homenajes allí yo me fío totalmente algunos aficionados del Cádiz aprovechar unos autobuses que fletó tanto el PP como Ciudadanos gratis para irse a Madrid el paro

Voz 2 02:07 ha sido y es que el arte en Cádiz hace figuras son unos figuritas hoy nos han recordado una historia que ya nos divirtió mucho en el año dos mil doce que jóvenes éramos tenemos la ha contado de nuevo La Verdad de Murcia Cartagena Celta de aquel dos mil doce Se suspendió al impactar Ojo cuidado un avión cito de papel si uno de esos aviones de papel sobre un asistente del colegiado Pino Zamorano como foie que yo Manuel Martín

Voz 6 02:42 pues esta historia trata de un encuentro partido en dos terminando a puerta cerrada un mes después de su inicio por el capricho de uno de los árbitros más peculiares de la historia de la Liga el madrileño Alfonso Pino Zamorano va de cuando este colegiado que por cierto es revestir se retiró justo un año después de aquel escaño en el Cartagonova suspendió el Cartagena Celta el siete de abril de dos mil doce en el minuto quince el segundo tiempo

Voz 2 03:04 ahora ahora te vienen declaraciones textuales no

Voz 6 03:06 el Comillas si hablas conmigo

Voz 2 03:09 cierras comillas que quieres que nos maten Fin de la cita

Voz 6 03:13 les soltó Pino Zamorano a Paco López gerente del Cartagena Pedro Arango delegado de los géneros en el túnel de vestuarios camino de su caseta pero el colegiado lo tenía claro el partido no iba a continuar ambos intentaban disuadirle comillas no hay sangre ni herida ni nada si lo que le ha caído al césped es un avión de papel por favor cerramos comillas implora ambos hemos otra vez comillas una moneda ha sido una moneda cerramos comillas respondía un alterado Pino Zamorano antes de encerrarse a cal y canto que ha ido antes en El Vestuario escribió un acta que unas horas más tarde por cierto desapareció para siempre de la Guerra de la Real Federación Española de Fútbol aquel avión de papel voló en exceso por lo visto acabó con la carrera

Voz 2 03:50 el colegiado tremenda historia en el Cartagonova que ha visitado esta temporada a la Unión Deportiva Logroñés de cómo un avión de papel puede acabar por suspender un partido de fútbol historias maravillosas de lince

Voz 4 04:26 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego puede crear adicción así arranca una nueva edición de Gore Lance en Las Gaunas es el capítulo número ciento catorce de esta tertulia enclave blanquirroja os recordamos que el ciento trece tuyo no las ha escuchado no ya Manuel Martín Bueno que no se te pasa escucharlo así que arrancaba era gol en Las Gaunas

Voz 8 04:47 bueno bueno sí

Voz 9 05:00 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito

Voz 11 05:17 orden de ahora llueve

Voz 1 05:25 es impresionante darlas

Voz 13 05:42 que yo siempre quise gritar

Voz 2 05:44 con Las Gaunas

Voz 14 05:49 cuando decía que no es cualquier cómica

Voz 15 06:02 colegas Gaunas que hay en Las Gaunas

Voz 16 06:07 nos los seres

Voz 17 06:11 sí

Voz 8 06:15 pues hombre bueno yo

Voz 2 06:40 más centésimo décimo cuarto gol en Las Gaunas que viene con motivo de la gran fiesta del fútbol riojano donde la Unión Deportiva Logroñés y Calahorra empataron a uno uno bis evitó que los riojanos

Voz 4 06:52 alcanzaran los las seis victorias seguidas

Voz 2 06:54 Marcos Andre que los rojillos sumarán dos triunfos de forma consecutiva más allá del resultado el juego que ahora analizaremos este derbi ha sido todo un éxito para el fútbol riojano que a la espera de un ascenso al fútbol profesional debe conformarse con algo que no había ocurrido en el último lustro dos equipos riojanos enfrentaron a Las Gaunas y la gente lo di minuto cinco mil quinientos veintisiete espectadores se dieron cita en el recinto deportivo

Voz 4 07:19 Logroñés celebraron se lamentaron su

Voz 2 07:22 enfriaron animaron decayeron se volvieron a venir arriba y al final de los noventa minutos tan amigos que es lo de lo que va al final y al cabo esto el fútbol

Voz 4 07:31 un partido que nos deja dos gestos muy De Gaulle en Las Gaunas que estamos a muerte con este aficionado del Calahorra

Voz 18 07:37 a a mí me gustaba Aymar Eva os ha gustado

Voz 4 07:42 Manuel a muerte con este aficionado porque una de las cosas mejores del derbi es ir al fútbol con tu madre

Voz 19 07:48 fíjate de Calahorra de Bilbao por el acento

Voz 4 07:51 pues no porque habla habla anteriormente en vuestro corte habla también del Calahorra

Voz 19 07:56 o sea si se pone el acento que no si además es familiar de un jugador de Calahorra pues si era un día para estar en familia en amigo Si bueno pues se como dices vamos a mi madre disparidad de opiniones en casa a menudo luego seguro que me tendría lío

Voz 4 08:12 como en la familia de Eduardo y muy probablemente bueno y también estamos a muerte con otro muchacho que lo dio todo en la celebración del gol de Marcos André estamos Manuel ante la mejor celebración en estas diez temporadas de la Unión Deportiva Logroñés vaya tras trazo que exige mete el pobre

Voz 19 08:29 si además no seguido en directo poca gente se dio cuenta en directo en el estadio

Voz 4 08:34 pero ni ni el bueno de Marcos André que pasa por delante de él y es que yo creo que lo ve porque ahora no recuerdo

Voz 20 08:40 quién es el jugador de la sí que mira de reojo va detrás yo creo que lo ve y pasa a ese bandido tarjeta amarilla por no rescatar a un aficionado le pasa un accidente que no presta

Voz 5 08:51 saludado como es de ellas que creo que lo ves revuelto entre si levanta rápidamente tan resortes que no te saludado buenas tardes Sergio Caneda buenas tardes a un tío serio como es Sergio Caneda que saludar muy buenas tardes a Fini se me presenta

Voz 4 09:07 forma parte de la cara a cara de perro de del cemento De Gaulle en Las Gaunas bueno chicos que os pareció este derbi riojano con qué os quedáis de esta secuencia que ahora vamos a pasar relatar en este capítulo ciento catorce de como se titula

Voz 19 09:21 el capítulo sólo decide siempre aposté

Voz 4 09:24 esa después y otro gol debe Ubis

Voz 19 09:26 a unas lo llamaría a este capítulo

Voz 4 09:29 y eso porque porque no voy

Voz 19 09:31 al final es siempre tiene esa especialidad que de cara a la Unión Deportiva Logroñés y bueno por ya que fue un partido malísimo en cuanto a fútbol porque no no se nos da la venta la canción de Eurovisión eh no hay que ponerse paños calientes el partido fue horrible malo de solemnidad dicho esto dos zarpazos de cada equipo eh lo mejor el ambiente los cinco mil quinientos veintisiete bueno pues se vieron dos goles mejor punto para el el Calahorra que para la Unión Deportiva Logroñés como comentábamos hueco por sensaciones no porque la afición podido sigue ha ido un poquito Sobradillo esta semana como que iba a ganarle al Calahorra relativamente Con modo oí ya se ha visto que Miguel solas preparar muy bien los partidos que he tantos goles que marca no son casualidad porque en cuanto tienen una va para dentro hay una oportunidad de de alejarse sobre todo de la quinta plaza que se aleja un punto pero como digo esa sensación dónde que todo iba también que sea tenía que confirmar pues ha dejado un poco frío al aficionado o blanquirrojo al rojillo contento porque a un punto en casa el tercer clasificado

Voz 4 10:45 tremenda decepción porque no hubo Caneda televisión

Voz 21 10:49 no hubo suerte de nuevo suerte este domingo además Marcos Andre marcó justo en la portería del fondo sur que es noticia que la Unión Deportiva Logroñés en esa portería Hinault no hubo oportunidad

Voz 4 10:59 qué sensación te ha dejado este estaban cuatro Si bueno pero yo yo banco por calidad yo banco por canales de televisión agradece Caneda qué te ha parecido

Voz 21 11:12 bueno pues el partido como Manu Gul cuando lo mejor yo creo que fueron esa las cinco mil quinientas personas las colas en las taquillas de Las Gaunas antes de empezar el pues

Voz 4 11:19 que enfados e ávido por tener que entrar por tener que esperar y gente que incluso tomó la decisión de Llano entrar por el tiempo que había pasado de partido dijo bueno

Voz 21 11:27 pues yo creo que el club en este sentido el Club un local facilitó entradas al Calahorra seiscientas sino recuerdo mal

Voz 4 11:34 es de esperar a que abrieron las taquillas

Voz 21 11:36 supongo que horas antes de partir a las cuatro

Voz 4 11:39 los cuartos

Voz 21 11:40 yo creo que hay tiempo suficiente para hacer los deberes y para cumplir para cubrir

Voz 4 11:44 lo que pasa es que debe la circunstancia que debió proceder fue que se debieron quedar sin sin entradas en un momento no

Voz 1393 11:52 como sé algo así sí que es verdad que no

Voz 21 11:55 no yo creo que la mejor noticia ese es el ambiente previo de las dos aficiones durante durante la jornada del domingo que durante esa semana se hable de fútbol riojano creo que es una buena noticia para que todos estemos contentos igual en lo futbolístico pues eso no vivimos demasiado fútbol creo que que que el buen ambiente reinó hasta que pitó el árbitro ya cada uno defendió sus sus intereses no ya no futbolístico pues eso que el fútbol no acudió a la cita esta en la fiesta del fútbol riojano

Voz 19 12:21 eh por salvar un poco la cara el club que fui directivo hasta hace unos meses la Unión pretensiones tiene disponible la compra de entradas por internet eh que estamos en el siglo XXI y mucha gente podía comprarlas una cosa que se promociona

Voz 22 12:35 sí eso me casé recuerda cuando creo que no estaría de más un tuit un beso a Internet la verdad que de todas formas también

Voz 19 12:44 de última hora aire y sobre todo de coger el coche para ir al estadio que estaban a bordo

Voz 21 12:49 primero que tuve que aparcar bastante lejos de Las Gaunas cosa que no es habitual bueno normalmente siempre hay sitio en el aparcamiento

Voz 4 12:54 bueno yo creo que es un proceso de formación de todo futbolero riojano el ir comprendiendo que ya si esto va ganando en músculo para pasar a estas

Voz 19 13:02 sí por seguir Damien yo es que siempre he pensado que el campo estaba mal diseñado en cuanto a

Voz 4 13:06 eso sí bueno pero eso apareció todo el mundo eso no

Voz 19 13:09 no pero yo lo lo lo plasmó me hago exterioriza esto es porque hago portavoz del sentir y de la crítica

Voz 4 13:16 bueno como estuviste empotrado en la fiesta blanquirroja rojilla Manuel Martín by llueve esto

Voz 19 13:22 es así esto tienes que ser por lo menos la haría igual canto

Voz 5 13:25 la la lluvia respeto a

Voz 19 13:28 por lo menos el el vermú hasta última hora si que es cierto que el aficionado al Calahorra desplazó también a puntito de empezar el partido media hora o una hora antes les vio a unas sí que es cierto que hay algo de ambiente pero sobre todo por la zona de la calle laurel y el centro de Logroño programas más aficionados de la Unión Deportiva Logroñés con alguna cuadrilla de Calahorra que ya tienen relación previa a que se viviera un gran día de de fútbol en la zona gastronómica por antonomasia de de la capital riojana dicho esto que no hubo todo ese hervidero como por ejemplo cuando viene el Racing de Santander sí que fue un ver muy agradable en el que las dos aficiones compartieron pinchos y vinos y sobre todo que al final ellos de lo que se trata de pasar un buen rato pues como hemos visto en las galerías de imágenes de los diferente es en medios y bueno pues la gente contenta feliz buen rollo

Voz 4 14:24 yo creo que han quedado buenos vídeos y buenas fotografías del paso de los aficionados rojillos por Calahorra del recibimiento también de los aficionados de la Unión Deportiva Logroñés pero no Ramos ya al interior de Las Gaunas ir hablábamos de la posibilidad de que hubiera más de cinco mil personas se constató a posteriori en el segundo tiempo sobre el cuarto de hora el club informó de que cinco mil quinientos veintisiete espectadores ya sucesión un éxito que hemos puesto en valor pero vamos a lo meramente futbolístico os sorprendió algo el once Sergio Caneda de de Sergio Rodríguez

Voz 21 14:54 bueno no demasiado creo que Sergio Ramos tiene querencia por utilizar a Olaetxea de media punta no es una opción que a mí particularmente me guste pero bueno creo que el el ve muchas virtudes en el jugador vasco mucho trabajo el sacrificio creo que que que Sergio intuía que el partido iba a ir por ese derrotero no

Voz 4 15:14 muchas hablando de la hecha en la segunda parte se le vio de nuevo otra vez con el ritmo adecuado pero duró hasta el setenta a partir de ahí ya lo reservo yo creo que el equipo lo notó en ese rus final que anduvo sin

Voz 21 15:26 sí un poco de oxígeno de músculo hay verdad en el centro del campo y creo que sola por el lado contrario bueno pues jugó al despiste igual la jornada anterior con los dos delanteros cambió el esquema en el partido de este domingo metió mucha gente por dentro en el centro del campo hizo superioridades yo creo que la Unión Deportiva una primera mitad lo paso francamente mal sobre todo por eso porque en el centro del campo el Calahorra tenían superioridad mucho trabajo de Parla de Almagro y compañía ahí superó claramente a los blanquirrojos

Voz 4 15:52 explica sola una cuestión que hoy ya ayer lunes y hoy martes revisando las declaraciones de un hoy dentro de entrenador inciden nada las claves que además tiene su intrahistoria todos los partidos tienen esas pequeñas historias ya habla sólo de una cuestión que en los primeros veinticinco minutos fue una auténtica agujero en el muro blanquirrojo que fue Mioño e Iñaki promete también Boadilla Caneda en ese flanco izquierdo de la defensa blanquirroja atentos a lo que explica sola sobre la Circus Francia y además no dice su nombre sino el lateral zurdo del rival

Voz 0746 16:26 queríamos tener la posesión y luego con la incorporación de sabe que se mete porque él es zurdo ese normalmente tiende a meterse por dentro e sabemos que años eh

Voz 23 16:36 el lateral izquierdo e le cuesta

Voz 0746 16:39 a bascular a esas posiciones se siente incómodo y entonces ahí les hemos creado superioridad eso hemos tenido más el balón lo que pasa que deseamos que dio presionar todo el partido y eso es un esfuerzo vamos en un campo tan grande titánico no

Voz 4 16:52 habla sola de Xàbia Mendi con el siete extremo derecho del Calahorra que es cierto que se metía mucho por dentro y habla del lateral zurdo de ellos que lo conoce muy bien qué es Iñaki Caneda

Voz 21 17:04 sí yo creo que hay sola más que aquí el tema de vascular o no yo creo que escaño no es precisamente un jugador que ayude demasiado en defensa creo que por ahí encontraron mucha una autopista al Calahorra en porque en la banda derecha Victor ayuda más a Iglesias pero ñoño pues le cuesta más replegar no es un hombre más ofensivo y creo que ella sin buenos puso muchos problemas en la primera parte de hecho el centro del gol es suyo y y bueno pues encuentro

Voz 4 17:28 la con o Mendi notó Manuel Martín y y el bueno de

Voz 24 17:36 de Iñaki

Voz 4 17:38 el hecho de la primera parte en el lateral izquierdo tener que aguantar la presión evidente y hasta cierto punto normal de los seguidores del Calahorra en aquel fondo

Voz 19 17:49 sí sí sí yo creo que aquí se debió sobre todo al al final del partido un poco desquiciado poco pasado de revoluciones que quería hacer más de lo que de lo que podía aunque también estuvo un poquito y tapado no por niño no pudo desplegar todo su su potencial por la banda y bueno pues yo creo que fue un poco cúmulo de de sensaciones Iker estuvo por debajo del nivel que había mostrado en jornadas anteriores ya habían revolucionado poco a la Unión Deportiva Logroñés

Voz 4 18:22 pues escuchábamos a Sergio Rodríguez porque coincide contigo en que bueno que al principio costó un poquito a Iñaki pero que después acababa muy bien escuchamos bueno hombre evidentemente para Iñaki

Voz 1393 18:34 mucho más emotivo hasta entrada con ellos de Calahorra normal todos somos personas es normal que a veces las las emociones no afecten pero bueno yo creo que a partir de ese primer tramo luego ha estado más centrado oí

Voz 4 18:48 ya está bien y esto nos lleva precisamente a lo emocional que es quedó donde se situó el partido donde yo creo que el Calahorra logró igualar probablemente la diferencia del factor campo la Unión Deportiva Logroñés recibió el One el guante de lo emocional espoleado por el dolor qué sintió en la planilla con ese dos cero en la ida yo creo que sí que que que supo acertar ayer el Calahorra en llevar el partido al terreno de las pasiones no tanto al terreno de las decisiones futbolísticas cómo lo vais vosotros bueno también

Voz 19 19:19 en viene de un gol en el minuto cinco en Calahorra se adelanta muy pronto se lo ponen el partido muy a su favor empieza a destrozar el juego de la Unión Deportiva Logroñés que ya con gol en contra se ve más más forzado a llevar todo el peso del del partido y es una cosa que el equipo de Sergio Rodríguez no se siente muy cómodo a partir de ahí la verdad porque hoy empieza a perderse un poco a ir diluyéndose por ese guión cambiado no sabe adaptarse pero por suerte Marcos André lo consigue de remediar eh yo creo que sí y mucho aventurar e ir decir pero creo que si hubiera marcado el partido había acabado cero uno ya hemos visto porque alguien es que le cuesta muchísimo remontar en cuanto se pone por detrás en el marcador no es capaz de hacerlo ante el Calahorra volvió a pasar eso no es una cosa nueva el conjunto blanquirrojo esta temporada se pone por detrás en el marcador ya no levanta el partido

Voz 4 20:12 en el terreno de las emociones sobre el cuarenta y seis de esta primera parte antes del tiempo de descanso se produce un córner en el minuto cuarenta y cinco eh sola dicen sala de prensa de vamos a analizar ese gol que que el árbitro les dice a sus futbolistas que es sacar el córner bien cuanto despejen va a pitar el final pero es cierto que constatando la narración que hacemos en la Cadena Ser del gol de Marcos Andre en ese despeje cuando el balón llega a los pies de Juan Iglesias el bueno de Danny Ortiz a pie de Campos dice quedan días segundos porque habían añadido un minuto son los diez segundos que vuela el balón la peina Boadilla le caigan Andy Rodríguez Isabel accede a Marcos Andre entorno a diez doce segundos cuesta ese tránsito de que el balón llegue de Juan Iglesias a las botas de De Marcos André que define a la perfección ante la salida de Nacho aval eh bueno tampoco profundizó excesivamente la polémica no pero bueno sí que dijo oye que nos había dicho que cuando se sacar al córner pitaba al fin

Voz 21 21:12 no yo creo que la buena partiendo de la base de que hasta que el árbitro no pita evidentemente de partido creo que no tiene motivos para quejarse por ese motivo y durante la primera mitad ya desde el minuto diez doce Savall pérdidas

Voz 4 21:27 es el tiempo que pudo es más vio amarilla e sus jugadores en los Juegos del Calahorra

Voz 21 21:32 bueno pues aprovechaban tal sí arañó en veinte segundos en cada saque de banda veinte segundos que den engañado que es lícito que decida esta el árbitro para para para esos comportamientos si para luego añadir el tiempo que sí de hecho hubo un añadido en la primera mitad fue por ese motivo porque hubo pérdidas de tiempo y el árbitro consideró que habría que añadir un minuto creo que no hay mucho más que que buscar en esa jugada

Voz 4 21:50 hay un instante fantástico que es que claro coincide el gol con el pitido practicamente final del encuentro Danny Ortiz le mete el micrófono a Marcos André Nos narra en directo lo que es la emoción también de un gol y de un derbi que es bueno ya tenía ganas no ya era hora ya era hora Ignacio Zabala pues no estaba como para para hablar mucho

Voz 19 22:07 no de hecho le aparta aún todo el no

Voz 5 22:10 no no es el mejor ejemplo Valiente pusimos un chaleco antibalas para siempre

Voz 4 22:19 sí la verdad que cuesta ahí evidentemente yo entiendo al meta

Voz 25 22:21 al meta alfareño que hay Leko este evidentemente es decir pues que quieres que te diga a mí

Voz 4 22:25 los eh pero bueno la pues bueno

Voz 19 22:28 todo los contrastes como decíamos en ese momento Nacho Zabala lamentaba al haber recibido gol malos Andrea en la alegría sin embargo al final del partido seguro que estaba en Nacho más contento de Marcos por el resultado obtenido pero bueno asista el estudio sobre todo Marcos André que haya vuelto a marcar eh no sé si lo iba a sacar luego el tema pero sorprende la ausencia de Vitoria en el

Voz 4 22:53 partido sólo queremos tratar también con lo de Santamaría ver esas dos cuestiones a ver esas dos cuestiones porque sí que es cierto que bueno que los aficionados son esas dudas que se contemplan que Si sigues un poquito de cerca a la Unión Deportiva Logroñés a mí no me sorprende tanto lo de Ander Vitoria pero luego luego lo tocaremos eh antes de irnos a publicidad Sergio le faltó empuje al equipo en esa recta final del segundo tiempo para irse a por el partido

Voz 21 23:20 yo creo que empuje no yo creo que les faltaron ideas si las ideas claras y la pausa necesaria creo que Sergio el intento con la salida de Rayco oída Rubén no ese plus y ese último pase para que hubiera un remate más claro de hecho hubo pocas ocasiones en todo el partido creo recordar que en la segunda parte hay un disparo de Marcos Andre un cabezazo muy flojito también del brasileño poco más que hay creo que nuestro debes que no supimos generar oportunidades claras al Calahorra

Voz 4 23:44 en la salida de Landero la eche a la entrada de Rayco cómo se rebasó un poco al equipo en esa recta final del partido ahora entraremos a valorar insisto en la recta final de gol en Las Gaunas y lo de la situación de Mikel Santamaría de Ander Vitoria

Voz 19 24:00 pues nada porque él Rayco va entrando en dinámica Olaetxea va entrando en dinámica Hay Sergio Rodríguez va utilizando las piezas que tienen disponibles y que cree más adecuadas para el partido tanto como dejar a Flaño fuera de convocatoria que ya vimos al principio temporada que era habitual que se quedara fuera que conforme va recuperando jugadores pues va viendo rotaciones evolucionado altas sino a lo que él cree que qué es mejor decíamos hace unas semanas que el equipo funcionaba muy bien por qué eran esos locos que han ido a la guerra con lo poco que tenían pero ahora que ya va habiendo más opciones pues Sergio también puede equivocarse o creer nosotros que dentro de esas opciones hubieran sido más adecuadas otras al final

Voz 4 24:48 el la gestión de los recursos que llevamos hablando poniendo sobre la mesa en varios goles desde que se están produciendo estas recuperaciones afortunadamente de futbolistas venga hacemos un breve receso para la publicidad en qué capítulo estábamos Manuel Martín el ciento catorce creo sí señor venga ahora volvemos

Voz 4 27:15 venga que esto es gol en Las Gaunas capítulo ciento catorce de este podcast que arrancó en un garaje que sea elevado

Voz 2 27:23 que dar publicidad llega la moneda hemos salido Garate es el programa de moda Manuel Bandera entonces el programa el programa nuestros sueldos sí

Voz 5 27:35 oye y ha generado

Voz 4 27:36 yo dudas y eso está bien porque el aficionado habla de fútbol siempre lo digo cuando aquí en Logroño no se hablaba y hablaba de otras cuestiones verdad que poco importaban las alineaciones son las decisiones de los técnicos bueno pues ahora importa porque es de lo que centra la atención de la aficionado de las decisiones de los entrenadores en relación a la gestión de los recursos que son los futbolistas con los que disponen

Voz 19 27:55 eso no se va a algún sitio si si esto va acaba en enero

Voz 5 27:58 pero llega un momento en el que

Voz 4 28:00 de se produce la lesión de Caneda IU tiene que tomar una decisión Sergio Rodríguez la decisión más obvia a los ojos vistas de cualquier aficionado es sacó a Caneda método a Wadi a ya Santamaría Imet dejó ABAO Boadilla en el lateral en el central derecho zurdo central zurdo natural central derecho natural cómo va a yo creo que es lo que ha

Voz 5 28:23 yo creo que entonces yo no sé

Voz 4 28:26 que de eso apuesta por César Remón en el centro del campo y retrasar Andy Rodríguez que es zurdo como central zurdo le preguntamos a Sergio Rodríguez en sala de prensa por qué tomó esta decisión

Voz 1393 28:39 preferiríamos meter un hombre fresco en medio campo es que es donde más esfuerzos tienes que hacer que uno atrás los el campo el cambio ha sido obligado sino no hubiésemos hecho ese cambio seguramente hubiésemos sacó una baza más ofensiva pero al obligarnos hemos preferido

Voz 19 28:54 lo meter algo de frescura en medio campo Urquía bien

Voz 1393 28:56 vamos que estábamos desgastados además el Calahorra ha metido mucha gente por dentro

Voz 24 29:00 así lo ha decidido

Voz 29 29:02 ese es el motivo por encima

Voz 4 29:05 con esta respuesta aclara dos circunstancias que es porqué metió a César Remón en lugar de a Mikel Santamaría yp porque no pudo meter a Ander Vitoria para buscar un un una oportunidad final para aprovechar los centros de Iñaki que en la segunda parte de la verdad que fue uno de los más destacados

Voz 21 29:23 sí que es la duda que nos planteábamos todos Vitoria calentó con el resto de sus compañeros sino tuvo la oportunidad de suelo explica vamos a tenemos que creer lo que dice no tiene

Voz 4 29:33 Pons tiene sentido yo creo un entrenador explique las canciones no lo voy a poner encima en duda ahí queda explicado no han jugado alguna vez

Voz 21 29:41 las que muy esporádicamente en esa posición de central es decir que no le es ajena bueno pues ya está él mueve sus fichas fortalece con en el centro del campo que también puede jugar de central que también lo ha debido de hacer en algún momento bueno

Voz 4 29:52 es más la decisión que se puede discutir probablemente con Sergio Rodríguez es por qué apuestas por Rayco a la sustitución de banderolas en el setenta en lugar de Ander Vitoria ahí sí que puedes con otra vez lesión

Voz 21 30:04 después de mucho tiempo sin jugar

Voz 4 30:07 segundo punta yo creo que el partido estaba muy trabado también

Voz 21 30:09 no no era el escenario ideal para un hombre como Rayco que ha hecho creo que no sé si tocó el balón un intento

Voz 4 30:14 vuela dentro del área línea de fondo que es el en marcha pero

Voz 21 30:17 es que es muy difícil que que que en diez minutos no hay llegando entrando en un partido que está en marcha con tanto ruido y tanta intensidad consigas consigas hacerte protagonista

Voz 4 30:25 te pone caro Chita Manuel Martín luego en agosto

Voz 5 30:27 la de incredulidad de Manuel Martín y muy de eso habláis con ventaja pues a claro si quieres hacemos las tertulias de no es hoy

Voz 20 30:40 la cabeza de Sergio Rodríguez estaría que saliera Rayco hiciera cuatro Chirico a

Voz 5 30:45 el partido ha salido el el jugador de

Voz 4 30:49 el sábado dice que lleva dentro

Voz 5 30:51 a raíz del día el mojo picón

Voz 4 30:55 la salsa canaria pero por lo que sea pues no salió lo que lleva razón en tu análisis gracias hombre sea después de todo esquema no se mueve mucho en el palo y la zanahoria me entiendes primero te genera una duda pues bueno cómo viste tú toda estas circunstancias

Voz 2 31:11 el Martín

Voz 19 31:11 pues todas esta circunstancia que conociendo a Sergio como lo conocemos eh en esa tranquilidad en esa paciencia que siempre tiene y en ese casi siempre acertar y también amarrar un poco el el partido que no se le fuera que no se volviera vuelo como sucede lo que no consiguió hacer Rayco y es que el punto no es malo

Voz 4 31:32 ahora iba a entrar en esas circunstancias adelantado no no me no perfectamente hilado sea quería rematar el tema del partido

Voz 22 31:38 a punto era bueno para el Calahorra ahora según transcurre el podcast el punto está empezando bueno yo creo que el punto es bueno para los dos sí sí pero el punto es bueno para el Calahorra vamos a decir que manejó es no es malo si no no no es malo para ninguno de los dos

Voz 4 31:51 en una jornada más propicia insisto para la Unión Deportiva Logroñés que para el Club Deportivo Calahorra es que el aficionado al deporte

Voz 19 31:58 claro es llega con cinco victorias se le pone un derbi escaso fue tal pues ya quiere ganar quiere un tres cero bueno pues pero todo en esta vida no se Caneda

Voz 4 32:08 entonces damos por bueno el punto pasadas las horas del derbi firmamos el punto si se gana amiga

Voz 19 32:14 no me parece mejor dicho

Voz 4 32:16 la la bomba vamos a escuchar

Voz 22 32:19 para que os acabáis debería de día de cortes hoy fuerte por lo que no audios hemos tenido audios qué ha pasado bueno dale dale al niño es obtener esto

Voz 1293 32:31 sabéis lo que es un derbi riojano es una a la gente que hoy ha quedado en casa que que no ha querido venir que se va a perder hoy

Voz 32 32:40 fue es un partidazo entre

Voz 1293 32:43 los equipos mucha rivalidad

Voz 32 32:45 hay pues un partido contra las letras

Voz 1293 32:48 vamos a ver si gatita entrever logroñés Calahorra o ver un Barça Madrid con cuál debido a unas sí señor Ésa es el futuro la chiquillería que está pues como bueno una foto que no cambia con el paso de los años ahí completamente prácticamente metiendo la cabeza en el terreno de juego

Voz 4 33:10 no nos estamos acostumbrando demasiado ir rompemos el nivel de los micros en aplaudir en Las Gaunas nunca se había aplaudido y aplaudió el otro día a John Carney de hecho hoy se ha vuelto a aplaudir Yemen claro está entrando si está gustando está gustándose a nadie de momento no se ha echado no los infractores no se van a aplaudir nunca eh esto si este niño

Voz 19 33:36 este niño sabe de qué va el juego

Voz 5 33:38 eso sí ahí sí para

Voz 20 33:42 político periodista vale cualquiera de las profesiones de momento pero sabe cuál es la respuesta que está buscando el bueno de Dani

Voz 22 33:49 según trabajando eh espectacular retransmisión pero he como dices el futuro había mucho niño ayer en Las Gaunas muy positivo había algún colegio invitado a algún club convenido el hoyo la perdón el Comillas contra el fútbol base

Voz 19 34:06 importantes eso qué bonita luce Las Gaunas todos los jugadores en este caso el Comillas todos los chavales pequeño yendo al fútbol

Voz 22 34:14 todos tenemos ese recuerdo de cuando íbamos de pequeños aunque estar ahí en el césped excepto cortó defenderá desautorizado

Voz 4 34:21 tenemos oyentes de toda la vida de la SER a los que queremos con con absoluta devoción a los que cuidamos con absoluta dedicación pero hay una cuestión que nos gustaría ir trasladando poco a poco que es el germen de gol en Las Gaunas que es dejar constancia de que el Club Deportivo Logroñés desafortunadamente desapareció y que ha habido una generación de de jóvenes riojanos jóvenes logroñeses que el Club Deportivo Logroñés no lo conocen son hijos como a edad de de de tu hija probablemente de de de niños que ahora tienen once doce trece años que cuando empezó la Deportiva tenían cinco ya han visto esto es lo que han visto no han visto otra cuestión

Voz 21 35:02 es una generación que no mira cuando hablamos del Club Deportivo yo estoy como con asombro cómo de abuelo cebolleta está contando una batallitas no bueno pues hay que empezar otra vez a a sembrar para luego recoger en el futuro la mejor noticia de todas aparte de los cinco mil quinientas lo comentaba Manu es esa presencia de niños en Las Gaunas que quiere hacerse la foto con los jugadores al principio del partido que esperan ahí pacientemente para hacer esa foto que al final se quedan para saludar a a los jugadores bueno pues poco a poco no hay que ir volviendo a a que la ciudad conecte con este equipo para para un futuro estar lo más arriba posible

Voz 4 35:31 yo suelo decir que esto suele ser un tarro de recuerdos que va llenando y esto es uno que meten para adentro aunque esté en Segunda B pero bueno nosotros al Club Deportivo Logroñés siendo jóvenes tampoco es que lo viéramos siempre en primera o en segunda yo creo que se debió en Tercera Segunda B M que

Voz 21 35:46 desempatar y perder que ganar cero bueno pues cada uno tiene su su poso y su recuerdo no

Voz 19 35:50 se a mí que me tocaba ir alguna vez con los colegios muchas visitas a centros escolares de de toda la región

Voz 4 36:01 era raro el colegio al que iba sino contra unos quedaba tan bonito como el ser activos pero

Voz 22 36:06 claro claro

Voz 19 36:08 pero bueno también van a ser activo los sí sí claro decía que era raro el colegio al que iba sino veías a uno dos tres chavales con la camiseta de la Unión Deportiva Logroñés o con el chándal y el que iba al campo se le notaban enseguida que estaba delante de los jugadores a los que ya todos los fines de semana y les quería hablar se sabía los nombres incluso alguno de los que un día fuimos a un colegio y un chico pequeño preguntó por qué no ha venido Caneda que no

Voz 4 36:42 tenemos que ser un referente que es bueno

Voz 19 36:45 que no es igual que igual no es el jugador preferido o comida de los jugadores que los chicos que eran porteros pues identificaban mucho con con y al final bellas e lo que hablabais que es su equipo porque no han conocido otra cosa es que por mucho que les hablemos yo creo que en parte se obviar lo lo acuerdos porque creo que ya vale también de de hablar un poco mira es toda esta generación no saben lo que les estamos hablando pues se lo recordamos de vez en cuando pero que disfruten con la Unión Deportiva Logroñés que aprendan que sepan como dices que vayan llenando ese tarro de recuerdos porque para ellos un Calahorra o un Rácing aún Mirandés es lo normal es lo que conoce mi y no les suena si tienen la aspiración de llegar a Segunda

Voz 4 37:29 lo decía ayer Chus del Río el perdón el domingo decía bueno cuando esto esté en Segunda o en Primera pues era ya la bomba pero a día de hoy esto lo que hay hay que vivir estos momentos el momento si hay que dedicar el presente

Voz 19 37:40 sí intentar sentar las bases para tener un futuro

Voz 21 37:43 lo mejor pero hay que disfrutar de cada momento

Voz 4 37:45 a esos padres que llevan a esos niños al fútbol hombre Se trata de ir con los con los críos a estos momentos ayer se veían familias en tanto el Calahorra como de la Unión Deportiva Logroñés Un viaje con tu equipo eso era una cuestión increíble ya sabes

Voz 21 38:00 igual en Las Gaunas que había muchos niños creo que además un porcentaje de socios del club muy importantes de infantiles juveniles

Voz 19 38:07 a día que es una cosa que extraña a veces en el club porque en el carné hasta los creo que son hasta los catorce años vale diez euros y bueno solamente por tener el en tú en tu cartera o que tu hijo sea socio ya merece la pena pero cada día se venden de cincuenta a cien entradas de niño que valen dos euros que

Voz 4 38:28 es por el seguro en la cobran sólo por el hecho de que los niños

Voz 19 38:31 que que tengan asiento de que no se pague al margen de pero por dos euros que tu niño por diez tiene pues con que vaya dos días pues bueno no pero eso es siempre esa comida familiar o ese plan improvisado de venga que me llevo a los niños al fútbol hay el hijo el primo el sobrino el otro y al final acaban yendo tres o cuatro juntos y bueno pues acostumbra ese hace costumbre yo creo que en esa parte sí que el club está trabajando muy bien y lo y lo están haciendo bien lo están cuidando

Voz 2 38:59 quién Javi dale a los héroes del barrio que lo tenemos ahí preparado e ya que nos hemos venido arriba no no esto ha entrado esposado en estas compra en esta nueva faceta de unas centra prácticamente casi todos los contra titulares a partir de ahí arriba no hay ya

Voz 22 39:14 lo estábamos todo el otro día un vino de Rioja va no

Voz 6 39:16 vamos a preparar cosas

