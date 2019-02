Ronda de portavoces: Infraestructuras

Voz 1 00:00 Cadena SER Cadena SER Río

Voz 2 00:06 ah

Voz 4 00:27 una ahí seis minutos comenzamos esta segunda hora anti Hoy por hoy La Rioja en este martes doce de febrero Día de cielos despejados en la mayor parte de la comunidad autónoma y con temperaturas sin cambios nueve grados por ejemplo marcan ahora mismo los termómetros en Logroño y como les hemos ido avanzando hoy nos vamos al Parlamento de La Rioja desde allí

Voz 5 00:47 desde este momento y hasta las dos de la tarde vamos

Voz 4 00:50 hacerles un debate entre los portavoces de los cuatro grupos del arco parlamentario sobre la mesa un asunto clave un asunto de región las infraestructuras y conduciendo moderando ese debate está nuestro compañero Diego García Diego qué tal buenas

Voz 0496 01:04 vez hola Jorge qué tal buenas tardes le saludamos ya desde el Parlamento de La Rioja en una nueva edición de la ronda de portavoces

Voz 6 01:10 hoy diputados de Ciudadanos Podemos partido

Voz 0496 01:12 socialista Partido Popular van a debatir en esta emisora sobre infraestructuras y es que hablamos de un asunto crucial que no sólo se refiere a las comunicaciones de nuestra comunidad autónoma sino que es clave para el desarrollo económico y la competitividad del territorio lógicamente las infraestructuras espeso tienen son las dependientes del Estado hablamos fundamentalmente de carreteras y el ferrocarril sin dejar de lado otras como por ejemplo el aeropuerto no olvidamos además que las infraestructuras fueron objeto de un pleno monográfico aquí en el Parlamento cómo está La Rioja cuáles son los déficit que tenemos y qué soluciones se ponen encima de la mesa sobretodo esto queremos que debatan los grupos parlamentarios saludamos ya a las personas que nos acompañan aquí en la Cadena Ser de La Rioja en la sala de prensa del Parlamento Diego Ubis ciudadanos qué tal buenas tardes hola buenas tardes Diego Ubis que es hoy noticia política porque hace hora y media anunciaba al que no se va a presentar a las primarias de la formación naranja

Voz 7 02:02 efectivamente creo que he dado un paso importante he meditado Si bueno yo creo que ahora toca dar guerra en el Parlament hasta final de legislatura

Voz 0496 02:11 Ana Carmen Saenz podemos qué tal buenas tardes hola buenas tarde

Voz 6 02:14 es Concha Andreu Partido Socialista buenas tardes hola buenas

Voz 0496 02:17 en Jesús Ángel Garrido Partido Popular buenas tardes muchísimas eh grado

Voz 2 02:20 es la invitación y buenas tardes a todos los oyentes

Voz 0496 02:23 pues al igual que la vez anterior les voy a pedir un primer análisis de la situación de las infraestructuras despidió una cierta brevedad dos tres minutos por cada diputado y luego ya iremos al debate currículo por bloques entraremos primero las carreteras luego en el ferrocarril y luego si hubiera tiempo pues hablaríamos de otras infraestructuras como por ejemplo el aeropuerto cuál es la situación de La Rioja a día de hoy Diego de Diego Ubis ciudadana

Voz 7 02:44 sí a mí me sobran de esos tres minutos y medio creo que se puede resumir en una frase que que es triste pero es es es la verdad que hay en La Rioja después de muchos años de gobiernos socialistas y populares siguen comunicadas sirve con un problema importante infraestructuras

Voz 8 03:04 hay que además yo

Voz 7 03:06 creo que cada vez va peor no cuando otras comunidades autónomas vemos que que sí que que sí que que que pues que mejoran en cuanto a infraestructuras y sus comunicaciones La Rioja sigue anclada Jonah no ya en el siglo XX sino en el siglo XIX

Voz 9 03:23 sí bueno pues yo coincido no el diagnóstico creo que es claro

Voz 10 03:28 eh La Rioja arrastra desde desde hace varias décadas

Voz 9 03:32 las pues un déficit importantísimo en materia de infraestructuras y eso al final pues no está dificultando el desarrollo la competitividad y la productividad y bueno como consecuencia pues llevamos tres años a la cola del crecimiento económico por no hablar de los últimos datos que tenemos que reflejan una importante caída en en la producción industrial pero bueno yo creo que esa no no es la única razón por la cual necesitamos ampliar y mejorar nuestras infraestructuras e hay otras dos razones de peso para ello que son sobre todo la seguridad y la despoblación la situación actual bueno pues para nosotros desde luego es un auténtico desastre no se puede definir de otra manera tenemos un aeropuerto sin aviones que acumula una deuda de más de ochenta millones de euros y que desde luego supone un agujero negro para las arcas de de los riojanos por las cantidades indecentes de dinero público que está continuamente inyectando el Gobierno de La Rioja cada año para mantener abierto ese aeropuerto tenemos una red ferroviaria en el siglo XIX con una infraestructura totalmente deteriorada posible que los trenes circulen a

Voz 6 04:34 a doscientos kilómetros por hora si esto

Voz 9 04:36 además le añadimos que no estamos bien conectados con las principales ciudades pues ya tenemos la combinación perfecta para que el ferrocarril deje de ser esa alternativa sostenible al transporte por carretera y por último me voy a referir eh a la red de carreteras consideradas entre las más peligrosas de todo el país y eso requiere una solución y unas medidas urgentes porque no podemos permitir es que continúe habiendo accidente es en nuestra en nuestras carreteras por tanto yo creo que tenemos grandes retos por delante y es obvio que si no queremos quedarnos descolgados del avance del crecimiento necesitamos dotarnos de infraestructuras pero eso sí unas infraestructuras que respondan a las necesidades de la gente de la industria riojana hay por supuesto que que ayuden a evitar ese despoblamiento que tenemos en los núcleos rurales porque desde luego sino tenemos bien comunicados

Voz 6 05:27 otros pueblos al final pues están condenados a desaparecer

Voz 0496 05:31 Concha Andreu Partido Socialista bueno yo

Voz 6 05:33 eh y veo que la situación de las infraestructuras en la en La Rioja es de desidia dejadez por parte del Gobierno que nos ha estado gobernando los últimos veintitrés años es una dejadez porque no lo consideran como nada prioritario sin ir más lejos un ejemplo en el pacto de gobierno del Partido Popular Ciudadanos en La Rioja no aparece ni una sola mención a las infraestructuras por ahondar en esto en el discurso de investidura de ceniceros no aparece ni una sola mención a las infraestructuras regionales lo que quiere decir que en efecto esta sensación que tenemos es real es de dejadez in lo puedo resumir el resultado en cuatro

Voz 0496 06:19 dos rapidísimos

Voz 6 06:21 lo ha comentado mi compañera Ana Carmen de Podemos ha dicho que La Rioja tiene las peores carreteras tenemos los datos del año dos mil dieciséis el año dos mil diecisiete las peores carreteras regionales de toda España segundo punto qué sentido tiene presupuestar en infraestructuras y áreas de comunicación para después no ejecutarlo tenemos un ejemplo los dos últimos años cuarenta millones presupuestados para dos obras importantes Ronda Sur y A doce Autovía A doce Resultado cero ejecución pero eso no vale tampoco tercer punto el bloqueo y la el la paralización durante de estos últimos por ejemplo ocho años bloqueo paralización de cualquier proyecto en estos últimos ocho años del Gobierno de Rajoy no se ha licitado ni una sola obra ni una pero voy a sacar algo positivo lo ha mencionado antes Diego la SER ha dicho importante el pacto

Voz 0496 07:20 en el matinal se llevó

Voz 6 07:22 el pacto al que se llegó esa ese a petición del Partido Socialista ese pleno monográfico de infraestructuras del cual salió un acuerdo de todos los grupos parlamentarios bienvenido sea acuerdo ese acuerdo lo hago mío para cuando gobierne poner en marcha Illa hemos empezado todo lo que ahí se estaba pactando por lo tanto lo que hay que hacer es eh movilizar todo lo que está paralizado darle vida yp o cuatro ejemplos sencillos si termino la ronda Sur ya está licitada estaba paralizada durante estos años últimos no se había hecho nada ya está licitada la duplicación de la Nacional dos tres dos en los próximos meses basa irá adelante el el proyecto el tramo de la Autovía del Camino también la licitación va a ser en los próximos meses rapidísimos sea movidos ha movido por ir otra cosa importantísima es en el en el la cuestión ferroviario el tramo de alta velocidad entre Castejón y Logroño entrenando termino término ya secas lo que ha hecho el Gobierno del Partido Socialista de Sánchez Camps Castejón volver a poner en marcha esa evaluación de impacto ambiental para ir haciendo para ir avanzando el del ferrocarril gracias

Voz 0496 08:28 el Partido Popular situación de las infraestructuras sí

Voz 2 08:31 es más muchísimas gracias pues yo creo que hemos pasado del momento en el cual se pusieron las bases para la firma para para un acuerdo a medio largo plazo en materia de infraestructuras de titularidad estatal que son básicamente las que estamos centrándonos en las que estamos demandando todos los riojanos se firmó un protocolo entre el Partido Popular por entre el partido entre el gobierno del Partido Popular de presidente ceniceros aquí en La Rioja con el Gobierno de la Nación siendo ministro e Íñigo Serna en dieciséis de mayo dos mil diecisiete ese protocolo firmada en dos mil diecisiete supuso sinceramente así lo opinamos ya sillas y lo defendemos un hito en en en en materia de infraestructuras de nuestra comunidad autónoma Se hablaba del desvío del trazado a pesar de la de la Nacional II tras dos para seguir para incrementar la seguridad en nuestras carreteras creo evidente es decir que con buen resultado a la a la luz de los de de las cifras que todos conocemos Se eh comprometió hubo un compromiso firme por parte del Gobierno e todo lo que hace referencia a la aprobación del proyecto de la ronda sur de Logroño así se ejecutó desdoblamiento de la Nacional es la primera vez la primera vez que un Gobierno de la Nación ponía negro sobre blanco esta demanda histórica de nuestra religión el desdoblamiento de los tres dos fue con afirma eh y el apoyo decidido del Partido Popular en la Administración General del Estado y en La Rioja se impulso pero el enlace del eh la AP68 en nodosa grave Hong también eh se comprometía a la relación ese proyecto del eh

Voz 7 10:02 ya de miedo no de la ronda de Bjarne

Voz 2 10:05 en impulsar también la UCI también otras e infraestructuras Henin hacia la Nacional ciento once no es eso es es ese pacto que supuso un hito histórico fue refrendado con posterioridad mejorado enriquecido pero refrendada defendía el Consejo hago lo social y en el debate en ese gran acuerdo que tuvimos aquí en esta casa en el Parlamento La Rioja el quince de marzo del dos mil dieciocho Pues bien esa senda de acuerdos de construcción y de pasos que sigue dando han quedado perdóneme la expresión totalmente dinamitado con la ejecución de los presupuestos generales del Estado el señor Sánchez en el dos mil dieciocho Icon el bochornoso espectáculo que hemos vivido sobre los Presupuestos Generales del Estado de los mil diecinueve en donde son los presupuestos en qué

Voz 6 10:53 eh

Voz 2 10:54 llevan la inversión más baja de la historia de la democracia para nuestra comunidad amish Andre sinceramente se me caería la cara de vergüenza decirlo que ha dicho con estas cifras encima de la mesa porque ponen de manifiesto una cosa obvia que es una voluntad deliberada por arrinconar a La Rioja

Voz 6 11:12 por que La Rioja no tenga

Voz 2 11:15 peso en las infraestructuras en definitiva porque La Rioja no le importa los socialistas en no le importa el señor Sánchez por eso la margina eso es la consecuencia práctica hay evidente de esos presupuestos que ustedes con sonrojo están apoyando

Voz 0496 11:29 no vamos a hablar de las carreteras en primer lugar dos tres dos AP68 fundamentalmente también la doce de la ciento once en fin en habría que prioridad habría que dar prioridad a las actuaciones en la AP68 sobrados tres dos justo al contrario

Voz 6 11:42 qué opinan bueno quiero decir que efectivamente presupuestar para no ejecutar extender sólo facha da

Voz 5 11:49 no presupuesta para tampoco ejecutar señor Andreu fachada

Voz 6 11:53 es la que tienen ustedes la que han demostrado la Nacional dos tres dos la Nacional de ustedes para convencer al Partido Popular de que había que desdoblar la porque era necesaria hubo que pasar por ruedas de molino porque le recuerdo que Aznar en su plan de infraestructuras no contemplaba en ningún caso ningún desdoblamiento se han unido ustedes a última hora al desdoblamiento bienvenidos

Voz 5 12:15 la ponme la esos fragmentos

Voz 6 12:18 mira que es necesario desde luego duplicar con la otra con la AP sesenta y ocho no interesa es decir hay que hacerla desdoblada como bien tenemos previsto desde el límite con Navarra Alfaro hasta Calahorra y nosotros creemos que es necesaria hasta el entronque con la ronda sur y en eso está trabajando el Gobierno España en ese proyecto para sacarlo adelante

Voz 2 12:39 por alusiones e por lesiones yo digo que como siempre llegó cuando el PSOE llega a la Moncloa llega al Gobierno central al igual que sucedió con Zapatero y al igual que con el con el Gobierno del señor González se paralizan las infraestructuras en La Rioja y esto es una realidad evidente que todo el mundo conoce todas las grandes infraestructuras desarrolladas en La Rioja llevan el sello del Partido Popular todas absolutamente todas ellas eh yo cantaré o cuando el Partido Socialista ha estado gobernando en La Moncloa de verdad es que hay que reconocer que todas sean paralizado y tenemos muchos ejemplos evidentes la razón vuelve a explicar es la falta de voluntad política a los socialistas en Madrid no les interesa La Rioja porque tiene poco votos hay prefieren invertir esas cantidades en otras comunidades autónomas y las razones evidentes

Voz 5 13:24 lo decir

Voz 2 13:25 ustedes han presupuestado para el año dos mil diecinueve en las principales infraestructuras carreteras y también en ferrocarril nueve coma sesenta y siete millones de euros

Voz 6 13:35 es que eso es calderilla Caldevilla

Voz 2 13:38 se me caería repito se me caería la cara

Voz 11 13:41 cuarenta millones mejor y nueve mínimo sesenta y siete millones euros millones podrían presunta está un learning podrían presupuestario un euro ideal para luego decir prueban ejecutar

Voz 2 13:49 eso sí su problemas de ejecución si su oferta para La Rioja es invertir nueve coma sesenta y siete millones de euros en los mil diecinueve deberá váyanse váyanse porque no sirven para esto

Voz 11 14:00 no sirven para defender los retenerlos

Voz 12 14:05 es una palabra algo de Cambridge

Voz 5 14:08 no no no no no no concluyó con una simple mensaje rápidamente concluye con una cosa para que los para que los riojanos sepan mire está

Voz 2 14:17 los hablando de que por riojano se va a invertir en La Rioja ciento veintiuno euros cuando la media nacional es doscientos sesenta euros y hará dígame usted señor Andreo que usted está a favor de esta llegado que tienen a Oporto

Voz 5 14:29 ya te digo todos los negando una ciento veintiuno euros frente a los doscientos sesenta de estamos hablando

Voz 6 14:37 estructuras reclama a la cámara

Voz 9 14:40 eh vamos a ver yo creo que deberíamos de salir ya de una vez por todas del discurso de y tú más y tú más no sea vamos a hablar de La Rioja vamos a hablar de los problemas que tienen los riojanos íbamos a plantear soluciones encima de la mesa porque todo de todo este cruce de acusaciones desde luego pues vamos nos llevan a ningún lado eh hemos un aquí pero estos me gustaría pedir aunque sea por una vez por una vez que los cuatro grupos parlamentarios que tenemos representación en esta cámara que nos pongamos de acuerdo que nos pongamos de acuerdo de una vez que seamos capaces de trazar una hoja de ruta que seamos capaces de trasladar al Gobierno central la voz unánime de los riojanos e para que así de una vez por todas nos hagan caso eh nos dejemos ya de cantos protocolos de tantas promesas e de tantas cosas incumplidas creo que por una vez deberíamos ser responsables y ponernos de acuerdo en pedir soluciones por ejemplo para la altísima siniestralidad de nuestras carreteras e es cierto que que volviendo al tema de la siniestralidad que es de lo que queremos hablar hoy aquí es cierto que se ha hecho un primer paso en favor de paliar la siniestralidad que es desviar el tráfico pesado de la Nacional doscientos treinta y dos a la AP68 pero el Gobierno de La Rioja ha tenido todo un año para plantear otro tipo de medidas unas medidas a medio y a largo plazo que ven solución definitiva a este problema y no lo ha hecho nosotros desde el grupo parlamentario Podemos sí que queremos lanzar una propuesta porque nosotros tenemos claro qué hacer para nosotros lo primero de todo es sin duda liberar la AP68 porque después de cuarenta y seis años de concesión cree lo que lleva siendo hora de recuperar una infraestructura que no nos olvidemos nos pertenece a todos los riojanos y lo segundo es construir los enlaces necesarios en esa autopista para conseguir que sea el eje vertebrador de esa región ya tenemos eh un estudio el estudio de mejora de funcionalidad y capacidad de la AP68 pues pongamos pongamos en marcha cuanto antes pidamos partidas fue presupuestarias arranquemos el compromiso del Gobierno para que en cinco o diez años esté esa autopista completamente preparada para convertirse como he dicho en el eje vertebrador de esa región de esta región yo creo que esta es la solución más rápida más económica y que menos impacto medioambiental supondría porque como he dicho la infraestructura ya está hecha sólo tenemos que recuperarla y eso creo que sería una solución a medio plazo para paliar esa altísima siniestralidad de nuestras carreteras pero es obvio que para eso hace falta voluntad política y en este caso no la hemos encontrado porque el Partido Popular y el Partido Socialista San opuesto cada vez que nosotros hemos llevado una iniciativa al Parlamento de La Rioja a liberar la AP68 ustedes tendrán que explicar ahora por qué

Voz 2 17:23 Diego Alves

Voz 8 17:24 bueno pues por de pronto no se puede librar porque tienen unos contratos que tiene que cumplir habrá que pedir explicaciones a los que lo renovaron no en su día pero bien es que los últimos años en que hemos avanzado en infraestructuras viarias en esa región prácticamente nada sea lo que nos costó no inaugurar los tres kilómetros y pico de enlace de la Autovía del Camino con esa lo veinte y es AP68

Voz 7 17:52 no han avanzado

Voz 8 17:54 luego ya hacia hacia Burgos no es autopista doce la la AP68 pues pues sigue estando sigue estando sin vertebrar no sin construir un enlace cuando llevamos cuatro años reivindicando el cree prioritario para los riojanos que se de Pradejón que puede dar servicio de Rioja Baja que hemos mejorado no nos podemos nos podemos pegar por por inaugurar trozos de trozos de autovía que nos conectan nada no podemos pegar por por ser los padres los artífices de de de esas grandes obras que tampoco como la Ronda Sur que tampoco a los con el tango nada pero la realidad es que como decía anteriormente la Rioja pues tiene una conexión viaria rápida con Madrid eh no realmente dentro dentro de la región que también antes mezclado mucho horas con merinas el el estado de algunas carreteras este deplorable sobre todo aquellas que de los Cameros no dé de alta montaña aquí tenemos que tenemos no que reflexionar donde tenemos donde tenemos que priorizar las inversiones lógicamente nosotros somos partidarios de que me voy construir infraestructuras paralelas que que ahora mismo son necesarias desde luego lo primero que había que haber planificado es una serie de enlaces que nos da servicio a la AP68 pero eso no sea no se ha realizado podemos tener la paradoja que dentro de unos años tengamos una autopista libre que es la AP sesenta y ocho y una dos tres dos desdoblada prácticamente paralela no que es lo mismo que vas qué está sucediendo ahora mismo en Aragón entre Figueruelas y Zaragoza creo que se planifica sin cabeza creo que se hacen las cosas mal y creo además que

Voz 7 19:31 en que que hay que hay que plantear

Voz 8 19:34 Kart pensando en el futuro el lo dicho Si hubiéramos construido esos enlaces en dos mil XXVI que podemos tener en pista libre si realmente vamos a ese modelo a ese sistema que todavía está por definir porque es Ábalos se pone a liberalizar autopistas y luego dice que que hay que ver qué modelo de gestión hay que hay que implementar para ellas no pues si hubiéramos sido coherentes vemos planificó bien creo que en dos mil veintiséis hubiéramos tienen infraestructura que realmente diese servicio ahora mismo no tenemos no tenemos nada tendremos nada porque en dos mil veintiséis está a la vuelta la esquina en infraestructuras de ese tamaño estos años no son nada y veremos a ver lo que pasa no

Voz 6 20:14 efectivamente el pecado original si me permiten es en el momento en el que en el dos mil en el año dos mil ya que hay que conocer la historia hay que conocer de dónde venimos para no cometer los mismos errores por lo tanto no vamos estoy de acuerdo no vamos a echarnos en cara hay tumbas y Tomás no conozcamos la Historia para no repetirla en dos mil en el año dos mil el presidente que había en ese momento José María Aznar prorrogó la concesión de la autopista por dieciséis años por quince años me han desde el dos mil once al dos mil veintiséis por quince años más en el dos mil para probarla a partir del dos mil once osea fue un negocio fue un un desastre para nuestra Comunidad eso no hay que volver a repetirlo perfecto no es echar balones fuera ni nada no hay que comprometerse aquí en el Pacto nuestro en el del Parlamento comprometerse a no volver a ampliar la concesión

Voz 7 21:07 por qué

Voz 6 21:07 sí desde el dos mil once hasta el dos mil veintiséis Nos vamos a gastar ciento cincuenta millones de euros de todos los riojanos utilicen o no utiliza en la autopista bien es verdad que podríamos haberlos empleado para hacer esas entradas y salidas a la autopista porque realmente no vertebra tal cual está por lo tanto eso se hizo mal que hay que hacer es no volver a repetirlo si ya tenemos el estudio de las entradas y salidas por ejemplo a la altura el la el doble de la de dos a Pradejón a la altura de Arnedo o en San Asensio pongámonos en marcha con proyectos esto está en marcha con el Gobierno de Pedro Sánchez porque yo me encargado de comunicarlo vamos a ver si es verdad que podemos ir haciendo estas estas cuestiones por lo tanto el pecado original si me permiten es haber prorrogado la autopista el a la droga la Nacional dos tres dos lógicamente hay que donde más duele que es en donde más accidentes Sari Hypo y que ha provocado el desvío de los camiones porque si se hubiera liberado la autopista no habría que haber desviado los caminos ya seguirían por ahí pero bueno ahora el desdoblamiento es necesario desde el límite con Navarra hasta Calahorra por lo menos que es donde más tráfico ahí

Voz 9 22:14 pero señor André una cosa ese estudio del al que estamos haciendo referencia concluye concluye que hay que hacer nueve enlaces nueve enlaces hay que hacer actuaciones en la LR doscientos ochenta y cinco y por último sí que habla de desdoblar pero justamente en el termino municipal de Calahorra desde Calahorra hasta el faro que porque ya sabemos que la autopista bajar en paralelo desde Haro hasta Calahorra Yishai digamos donde donde pierde el contacto y la autopista bueno pues se desvía un poco a la derecha entonces lo que yo les pregunto es lo siguiente no cree usted que quiere empezar la casa por el tejado no cree usted que empezar a desdoblar no es mejor empezar hacen los los enlaces correspondientes en la AP68 luego si es necesario si es necesario desdoblar porque el estudio también concluye con un dato importantísimo y es que si liberamos la AP68 el tráfico en la Nacional doscientos treinta y dos Se va a reducir justamente a menos de la mitad con lo cual igual igual después de hacen los de hacer los enlaces liberar la AP68 igual no es necesario desdoblar la Nacional doscientos treinta y dos de todas maneras tengo la sensación también de que el Partido Socialista no tiene un proyecto claro y definido en materia de infraestructuras porque permítame recordarle que hace unos años ustedes mismos pedían la liberación de la AP68 yo no sé qué es lo que ha pasado que ahora mismo han cambiado de opinión

Voz 7 23:38 afortunadamente sí te espero que uno algo se se puede pero no se pueden consentir inicialmente yo creo hemos expuesto

Voz 2 23:50 en el nuestro nuestro partido defiende ese gran acuerdo echan un acuerdo en materia de infraestructuras al cual todo fin que todo lo puede el cual todos somos partícipes y que y que se celebró en esta casa repito el quince de marzo del dos mil dieciocho lamento que hoy estemos repitiendo debates que entendíamos superados y creo que no existe un proyecto claro en materia de infraestructuras por parte de la oposición porque es estándares diciendo de cosos que ya estaba superadas en ese debate el quince de marzo de dos mil ocho todos aprobamos para empezar la inmediata liberación de la ronda sur de Logroño eso es algo que todos aprueban

Voz 5 24:27 es irresoluble esa bestia y resulta que no que hoy hoy a día de hoy tenemos en los Presupuestos dos millones para lícita para las obras de la ronda sur de Logroño sobre un proyecto total de ciento

Voz 11 24:42 pero la prioridad de los riojanos lagunas uno es realmente lo lo prioritario para la región

Voz 2 24:48 ciento evidentemente en función de la renta de los votos claro que es una claro que es una posibilidad

Voz 6 24:53 para nosotros le importante sacaban muelas ponían

Voz 11 24:55 allí nada en nuestras carreteras la ronda su uso

Voz 5 24:58 segundo acuerdo también adoptado en esta casa el desdoblamiento de la Nacional dos tres dos vuelve a pasar exactamente lo mismo a día de hoy a día de hoy con los Presupuestos Generales del Estado lo único que podemos es

Voz 2 25:13 pedirle exigirle el compromiso político al Partido Socialista que es a día de está gobernando al Moncloa de que licite esas obras al finalizar este año desde aquí aprovecho la oportunidad para pedir eso que él y citen esas obras

Voz 0496 25:26 señora por favor es que los mediará tratemos que parar un segundito retomamos ahora mismo bueno

Voz 13 25:34 en la Cadena Ser La Rioja

Voz 14 25:42 Moody's la promoción de esta línea el mismo regalo para que disfrutéis los dos al precio de una hasta más más de veinte euros un dos por uno me lo compro más y está a punto com

Voz 15 25:56 ya está abierto todo el año Tena conocer tu nuevo casan Carrie especialistas en hostelería hay detallistas de alimentación más de quince mil referencias y frescos de gran calidad se están en el polígono La Portalada II calle la nevera de lunes a sábado de siete y media veintiuna horas visita ahora en Logroño

Voz 7 26:14 optimiza el agua caliente enciende el ahorro

Voz 16 26:18 una ducha consume cuatro veces menos agua y energía que un baño recuerda que el agua caliente sanitaria representa el veintiséis por ciento del consumo energético de tu vivienda informativo

Voz 17 26:30 a punto o RG barra ahorro energético ahorra energía enciende

Voz 11 26:35 el futuro Gobierno de La Rioja

Voz 18 26:38 Turquía acusa pone a su alcance lo mejor en salud por que ningún otro seguro le va a garantizar las coberturas que sus pólizas ofrecen en Clínica Universidad de Navarra además de contar con un extenso cuadro médico nacional ahora con oficina en Logroño en Avenida República Argentina quince beneficie de las mejores ofertas de contratación e incluye a sus hijos Grates condiciones en el nueve cuatro uno veintitrés cero cinco cero seis acusa a punto es en La Rioja los clientes del servicio tecno

Voz 19 27:05 oficial de Saunier Duval saben que su calderas Saunier Duval está en las mejores manos las de nuestros técnicos oficiales

Voz 20 27:12 además con el servicio de mantenimiento extensión de garantía tienen

Voz 6 27:16 incluidas todas las piezas originales

Voz 20 27:18 hasta que la caldera cumpla quince años distrito

Voz 19 27:21 dos en nuestro nuevo local en la calle Sojuela número seis en Logroño Saunier Duval siempre a su lado

Voz 21 27:30 el nuevo espectáculo de la saca más cada allí delirante de todos los tiempos en el Teatro Bretón de Logroño estoy San Valentín vas a regalar lo mismo de todos los años o prefieres un regalo sexy y Molowny es discuta los dos pues dejó cero punto com pilla vuestras entradas antes de que se acaben

Voz 22 27:50 fruto del sabor auténtico de productos elaborados en obrador tradicional elaboraciones con auténticos y de calidad horno Arguiñano único panadería pastelería en Logroño con sello de orquesta idea de La Rioja en avenida de la Paz setenta y dos en horno Arguiñano punto com viaja con los tímidos a través del pan

Voz 23 28:11 dos dientes son

Voz 24 28:13 para toda la vida la confianza también por eso en clínicas dentales Gurpegui formamos a nuestros profesionales continuamente para ofrecerte el mejor diagnóstico Si buscas confianza busca esculpe

Voz 25 28:26 el viene a vernos aquí quédate

Voz 13 28:30 la Cadena SER en La Rioja

Voz 0496 28:37 seguimos en el Parlamento de La Rioja debatiendo con los grupos parlamentarios sobre las infraestructuras en el uso de la palabra estaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular

Voz 2 28:45 Jesús Ángel Garrido sí muchas gracias retomó el argumento no decía que eh bueno todos sabemos llega a un acuerdo por impulsar la ronda sur de Logroño resulta que la ronda sur de logro

Voz 5 28:55 en el dos mil diecinueve tiene dos millones de euros le eso puesto no déjame terminar que desmonta rápidamente es la lo ventas que estas lanzar el desdoblamiento de la Nacional II transfusión a supuestos de nosotros estábamos de esos de los doce millones de euros

Voz 2 29:13 que en los Presupuestos Generales del Estado de dos mil diez

Voz 5 29:15 me aparece una magnitud

Voz 7 29:18 sí la A doce

Voz 5 29:21 o sea tiene exactamente lo mismo en la prolongación desde Santo Domingo a reivindique cien millones

Voz 11 29:31 a ver si hablamos todos a la vez no se nos va a escuchar este asunto

Voz 5 29:34 esa uno yo de propiedades rogaría María cierta amparo al moderador porque no puedo de expresarnos argumento si queréis escuchar a la Dios si no es verdad que la palabra Jesús Garriga porque él termine se muy bien es que resulta no no pero seguimos déjame terminar déjame tienen

Voz 11 29:55 no nos hemos daban el uso de la palabra

Voz 5 29:58 no sé lo que oye por favor deja muy poco a poco a los demás que puedan querría Kikes no infraestructuras tú has como anteriormente dinamizar que no sea el momento

Voz 2 30:12 bien gracias está diciendo que en aquel acuerdo que habíamos tenido todas las formaciones políticas en esta casa estábamos hablando estábamos hablando sin ir más lejos en leo textualmente de poner en mancha en dos mil dieciocho las obras de la A doce en el tramo Santo Domingo de la Calzada Villamayor del Río esto lo votamos nosotros como Partido Popular en aquel

Voz 7 30:33 y los seguimos definiendo deteniendo estoy diciendo una cosa muy evidente yo estoy hablando el quince de marzo del dos mil dieciocho

Voz 2 30:40 estoy haciendo una cosa muy evidente Jessica aquí están hablando tanto el Partido Socialista con Podemos como si no hubiesen respaldado unos presupuestos del dos mil diecinueve ir como si no hubiese estado gestionando los presupuestos de dos mil dieciocho es que el señor Sánchez está en La Moncloa desde junio del dos mil dieciocho es que ha sido el señor Sánchez el único que ha gestionado los presupuestos

Voz 5 31:01 del Estado del dos mil dieciocho el señor Sánchez el responsable de que no se haya ejecutado nada absolutamente nada de esto es que vienen aquí a recrimina a exigir unas demandas nada cuando ellos son responsables no han hecho absolutamente nada no está nada no estaba en el Gobierno de déjame terminar mil lleno

Voz 12 31:24 no

Voz 5 31:26 torció el partido por treinta segundos para Jesús Gil Garrido y luego ya en todos días vale

Voz 2 31:31 es decir de los enlaces de la de la AP68 nosotros estamos demandando exigimos ese repito Pradejón Lodosa San Asensio hijo George para nosotros exactamente eso son absolutamente e importantes para

Voz 0496 31:46 zambullido las infraestructuras hay muchas ganas de contestar creo que Jesús Ángel Garrido vamos a ver vamos a empezar si os parece Ana Carmen Saenz vale luego Concha Andreu luego de vale

Voz 9 31:57 bueno yo creo que que el Partido Popular desde luego no es ejemplo de nada en esta comunidad los ejemplos

Voz 11 32:03 por ejemplo herejes que todas las infraestructuras de la baja tienen completamente

Voz 5 32:15 no vengo a reventar absolutamente nada simplemente hago lo mismo que hacen ustedes

Voz 6 32:18 vale

Voz 11 32:19 el Gobierno de La Rioja anunció

Voz 9 32:22 año dos mil nueve dos mil diez un plan de carreteras dos mil diez dos mil veintiuno dicho plan incluye realizar tres autovías dieciséis variantes tres nuevas carreteras intervalos sabes lo que and sabe lo que han hecho ustedes absolutamente nada

Voz 11 32:38 si no tuviésemos claro propios aplaudió hubiésemos ganar un país en crisis vamos a justo hubiesen sido muy parecido no es que ustedes encima años ganó quién es responsabilidad de hablarle pastas políticas que han llevado esto países alargar una señora a la ruina Andreu atiendan eh

Voz 0496 33:04 si les parece hacemos una cosa así Concha Andrés ahora Diego Ubis podemos pasar al ferrocarril seguir hablando de las carreteras de acuerdo por avanzar un poco más para vamos a ver la credibilidad que tiene señor Garrido en este momento ha quedado por los suelos

Voz 5 33:17 la misma que tiene usted no no es que encima te tengo que oír eso es la misma que tiene usted señor Andreo venga a porque usted calla calla como si fuese una la calla del señor Sánchez porque no defiende los intereses de la ciudad

Voz 0496 33:31 a las carreteras

Voz 6 33:33 quiere usted decir algo más señor

Voz 5 33:35 entiendo que usted no tiene ningún tipo de responsabilidad para defender los intereses de la región

Voz 6 33:39 es usted democrático iba a permitir que actualmente igual es mucho más que usted nos podemos entretener aquí en esto

Voz 11 33:46 no vamos a hable hable

Voz 5 33:48 decidiendo los peores presupuestos de la historia de para La Rioja señor Garrido señor Andreu

Voz 6 33:53 acaba de venir de vender por ahí su realidad

Voz 5 33:56 tú al paro por

Voz 6 33:59 Calahorra puede vender usted las suyas y que viendo

Voz 11 34:01 puede vender si será compran que creo que no exigiendo la ley

Voz 6 34:05 citación del desdoblamiento de la dos tres dos pero ustedes no se da cuenta de que no se puede licitar algo que no tiene proyecto ustedes en ocho años no han hecho nada ningún proyecto para que ahora se pudiera licitar por lo tanto

Voz 11 34:23 pero usted no sabe señora que se encomienda a decir creo que está la empresa pública Caine coincidiendo ese estudio pero es que está

Voz 5 34:31 entonces del conocimiento

Voz 11 34:33 pero usted no sabe de esta materia y se lo estoy diciendo no puede ser no no no vamos a se encontraba huecos durante un periodo un placer dieciocho me siento bonitas

Voz 6 34:46 las pero entonces es molesto para los contra

Voz 11 34:48 bueno me tengo que defender era hombre dentro

Voz 5 34:51 hablar no es contra uno bueno

Voz 6 34:53 es es que la licitación no se puede hacer si no hay proyecto su abrir tendrán menos

Voz 5 34:58 para entrar en el proyecto en abril tendrá que acaba el periodo

Voz 11 35:03 es dieciocho meses de Ineco pero es que no estoy diciendo señor Garrido texto de la XII

Voz 6 35:09 la doce la A doce ocho años sin licitar sin hacer nada de nada prometiendo un presupuesto que no se ha ejecutado

Voz 11 35:19 mire lo que decía el señor opone mire lo que decía el señor no voy a poner una fecha para poder

Voz 6 35:28 es llegará el momento en el que los cien millones que van a suponer la doce se llevarán a cabo está pendiente de dos es uno de los primeros meses se va a licitar ahora ya en dos o tres meses se licitará cien millones de euros más los ciento cincuenta millones de euros que va a suponer la ronda sur van a ser dos enormes presupuestos donde no

Voz 11 35:48 a está dos que va de dos años que ha dejado Tartiere dicen

Voz 6 35:53 esta porque estaban atascadas que esta es una realidad ya está y esto es para mejorar única exclusivamente la vida de las riojanas de los riojanos

Voz 0496 36:01 luego pasamos al ferrocarril si os parece parece que

Voz 7 36:03 Casero Garrido

Voz 5 36:05 le molesta que gestión nos merecemos no no no me molesta a mí me molesta que no se diga nada verdadera a mi me gusta que no se diga acababa de las cosas no podemos permitirnos a mil novecientos noventa y nueve El señor a mí me ciento setenta puesto me da absolutamente igual a doce presupuestadas

Voz 8 36:21 cinco millones de euros cero de ejecución Ronda Sur diez millones de euros cero en función sean hostiles

Voz 5 36:27 diciendo que en el dos mil dieciocho usted firmó un acuerdo para poner en marcha de manera inmediata si lo que está de acuerdo con eso

Voz 7 36:33 claro que espero lo firmó en el dos mil quince en dos mil diez

Voz 5 36:36 los años si es que estaba del Gobierno el Partido Popular que hablando del acuerdo estoy hablando ustedes algo

Voz 8 36:42 que ustedes no han sido capaces de de arrancar a su Gobierno central sea que tengamos que ponernos todos de acuerdo en que se cumpla con la reja cuando

Voz 2 36:50 pero si le estaba explicando que el protocolo que supuso un hito histórico en las demanda

Voz 5 36:54 esto infraestructuras de La Rioja fue firmado por el Partido Popular pero usted puede negar palabras no porque ustedes lo pone sus notas de prensa la Delegación del Gobierno cada vez que puede dice como afirmó el Ministerio que lo Juan del Gobierno de La Rioja ese protocolo sino que lo dice usted lo dice es piquetes cuando les interesa hablan del protocolo y cuando no les interesa les dicen que son palabras yo estoy mira palabras las suyas aunque no llevan a licitar la ronda sur de Logroño porque no existen convenio a ver si no se lo explico bien este programa es una buena oportunidad clara hoy sin embargo resulta que las han licitado en que aquí seguimos sin convenio en agosto ustedes decían que no se puede ha licitado no no que lo dijeron ustedes ejecuciones dijeron que no podían licitada donde asunto de Logroño porque no había un convenio con la concesionaria resulta plan licitado seguimos sin convenio con anticipo con

Voz 11 37:40 con los queda

Voz 5 37:42 te del retrasaron siete meses la licitación después

Voz 11 37:45 siete meses han retrasado ustedes la licitación

Voz 5 37:48 Nos pueden es una pregunta me sentiría han hecho que decían que no se podía Alicia estoy hablando con acciones no con Blakney y por qué se ha estado hablando es una pregunta inquieta es una pregunta que yo le das a la señora a en fin

Voz 7 38:08 ha barrido Dental Line credibilidad al final es que es que es verdad

Voz 0496 38:12 son peca termina Diego Ubis y pasamos a exigir cuando

Voz 7 38:15 pido es es que esos de de cajón de madera de pino de la verdad señor Garrido meses

Voz 5 38:20 yo me quiero emitiendo los de La Rioja es hoy lo es gracias al Partido Popular de infraestructuras que no han puesto en marcha ustedes les pesa quién de PS La Rioja eso es lo que yo te diría que gracias a la gente llevárselo cree ya no se lo creen

Voz 7 38:37 yo creo que le esa cuando debía reivindicando algo que no han puesto en marcha durante muchos años ya ya ya si que señor Garrido pero estamos demostrando

Voz 2 38:45 sí vamos a ver si que si tenemos que exigir a un Gobierno

Voz 7 38:47 no porque no ha cumplido no es porque no es porque tengamos ganas de exigir al Gobierno algo nuevo es porque no han cumplido durante muchos años así que de verdad podemos hablar de la infraestructura que que queramos pero es que él esté mal es endémico de La Rioja al de derrocar de estructuras viarias lo de ferrocarril

Voz 8 39:05 incluso de un aeropuerto que tampoco nos comunica con ningún lado no

Voz 7 39:09 la verdad es que señor Garrido el déficit de infraestructuras de comunicación está de esta región es ha sido consecuencia de los gobiernos de los nefastos gobiernos nacionales tanto el PP como el PSOE ha ido el poco interés que han tenido con los ciudadanos riojanos nuevas que está fenomenal que sentía

Voz 0496 39:27 rumba interpela en que eso está muy bien que haya debate puro y duro a avanzar un poco vamos a hablar del ferrocarril del futuro del ferrocarril Se habla mucho de la Alta Velocidad Altas Prestaciones de las variantes que hacen falta en fin que le hace falta esta comunidad autónoma para estar bien conectada por el ferrocarril para no perder el tren del futuro

Voz 9 39:48 yo siempre me animó a empezar venga empiezo yo bueno pues en este caso nosotros el grupo parlamentario Podemos y lo vamos a decir además alto claro y sin ningún tipo de complejos nosotros creemos que no hace falta en nuestra comunidad autónoma un tren que circule a trescientos kilómetros por hora lo primero de todo poner un gran impacto medio medioambiental que esto que esto supondría y además porque afectaría negativamente a aspectos tan importantes como son pues los patrimonial

Voz 6 40:16 ex los turísticos los sociales y sobretodo los paisajísticos eh lo que no se puede pretender es entrar en estas contradicciones que espolones

Voz 9 40:25 dado pretender que nuestro paisaje sea declarado

Voz 11 40:27 como como Bien Patrimonio de la Humanidad por otro lado

Voz 10 40:31 pues que descargarnos todo ese paisaje pues con unas obras e de semejante

Voz 9 40:36 gente envergadura como es la construcción del AVE el segundo inconveniente que elevemos eh es el coste económico que supone pero no sólo ya de inversión de consumo ción sino también de mantenimiento el AVE desde luego para nosotros es una infraestructura deficitaria infrautilizada para nosotros desde luego no tiene ningún sentido construir una infraestructura que vayan a usar sólo unos pocos y que luego la tengamos que pagar entre todos haciendo un grandísimo esfuerzo yo creo que debemos optimizar los recursos y construir infraestructuras que que mejoren la vida de la gente nosotros ya estamos un poco cansados no de de de esas falsas promesas de que nos hacen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que nos intentan vender pues pues ese falso progreso que es la la alta velocidad lo que realmente necesitamos los riojanos es una la red ferroviaria sostenible ágil rápida y eso se consigue con los trenes de de altas prestaciones por tanto bajo nuestro punto de vista lo que necesitamos en este momento es mejorar Inma

Voz 6 41:39 modernizar e el trazado existente

Voz 9 41:42 dar a adaptarlo a velocidades de doscientos kilómetros por hora y por supuesto por supuesto ofrecer más y mejores conexiones tanto dentro como fuera de nuestro territorio porque eso es una cuestión desde luego fundamental y estratégica para para nuestra región en este momento desde luego de decir que estamos bien conectados nuestra apuesta desde luego sí que es el ferrocarril

Voz 11 42:07 vaya vaya lo mucho que decir

Voz 6 42:12 parece que no tiene nada que decir vamos a ver yo soy el Partido Socialista tiene claro que o modernizar las vías o no vamos a tener trenes por lo tanto la modernización no es trescientos veinte mil tren azul el nivel tres más estrecho más ancho no la modernización es el ancho europeo necesitamos que pasen los trenes por las vías modernas con ancho europeo Alvia Altaria las mercancías y si es necesario el AVE que encaje en esas vías eso está claro o moderniza ambos

Voz 11 42:45 el Andreu para que venga el AVE porque hacen una nueva infraestructura porque nos vamos a Partido Socialista está a favor de hacer esa nueva infraestructura y tener trenes que circulen a trescientos kilómetros por hora cargándose todo el paisaje

Voz 6 42:57 no no es así no es así es nuestro ancho europeo la vía española es ancho ibérico que es distinto al ancho europeo o modernizados Si vamos al ancho europeo en el ancho europeo pueden ir los altares los alias acaso van esos a trescientos kilómetros por hora no sino no no queremos llegar antes en menos tiempo a Madrid a Barcelona Zaragoza no no no no no se trata de eso se trata de modernizar las vías para que quepan todos e incluso las mercancías porque si La Rioja trescientos kilómetros por eso sí que habrá pero los otros más importante sido otra vez

Voz 9 43:29 en el Partido Socialista respetar la vía de ancho

Voz 6 43:32 europeo

Voz 9 43:33 que no queda claro lo que estoy diciendo de verdad claro pero que es que

Voz 6 43:36 hay hay mil trenes mire el contrato que tenemos el el el proyecto que tiene La Rioja y el Gobierno incluso fíjese es habla de doscientos diez kilómetros por hora nunca se de de altas prestaciones vale pues sí pero necesitan una infraestructura si queremos que haga fue de trescientos kilómetros por hora pues entonces entonces hasta es están ustedes a favor detraer ese tren de trescientos kilómetros por hora La Rioja sí o no estamos a favor de poner el ancho europeo para que los trenes vayan porque si no nos vamos a quedar sin trenes porque van está viva que abran los sino mire eh para construir una vía en la que quepan vayan trenes de trescientos veinte kilómetros por hora se necesitan unas curvas exageradas necesitan unas obras de ingeniería muy concretas será necesario para

Voz 11 44:24 si hacemos en era retorna me preguntó respondo Silvia si hacemos una reforma de la actual infraestructura ahí no cabe el AVE señalando que de la de que haya BTT

Voz 6 44:37 es cierto que tenemos y otra cosa es preparar la infraestructura para el AVE y es que son cosas diferentes yo creo que con su juego de palabras está confundiendo a la importa dejarme terminar vamos a ver la infraestructura es necesaria obligatoriamente el Partido Socialista está a favor de renovar la vía para el ancho europeo para que para no quedarnos aislados porque tienen ya en marcha Pamplona tiene ya en marcha su conexión su ancho europeo es posible que nos quedemos si estamos haciendo esto si nos quedamos con el ancho ibérico es posible que al final no termine de pasar ninguno de los trenes por lo tanto vamos a seguir en marcha con la renovación de nuestra vía ferroviaria vamos a hacer lo principalmente por el camino que ya está hecho íbamos por supuesto y por encima de todo a preservar nuestro patrimonio porque lo que no puede ser es que un ministro venga a mano alzada a hay dibuje cuatro trayectos que pasaran por esas viñas que es nuestro patrimonio que es nuestro futuro y que nadie nadie nos las tiene que estropear que venga un ministro y lo haga así bueno esa esa plataforma esa movilización social que provocó eso es lógica porque lo que no puede ser es eh no se engañar a los ciudadanos haciéndoles decir mide estas cuatro diciéndoles Estos cuatro trayectos van a ir por aquí para la unión de Logroño Miranda porque pasaron por encima de las niñas que hay que proteger de ese paisaje que tanto queremos por lo tanto seamos inteligentes reforme hemos es nuestra propuesta desde el Partido Socialista cambiemos el ancho ibérico por ancho europeo intentemos estar en la red de mercancías y de pasajeros Hinault que demos no quedémonos aislados del resto

Voz 2 46:18 si por mi parte decir que yo vuelvo a estar perplejo por estos debates que yo entendía que estaban estaban superadas eh yo quiero recordar que en aquel momento en ese debate en materia infraestructuras en concreto en materia de ferrocarril todos creo no todos y con la abstención de los vemos

Voz 11 46:36 tiene manda ahora con la abstención de

Voz 2 46:39 vemos que no se opuso sino que se abstuvo y asume las consecuencias

Voz 11 46:42 lo explica que a mí no me parece que está deseoso cambiar la palabra alta velocidad de Dios estamos a favor de las estaciones

Voz 7 46:51 lo decidió así yo ya estoy no

Voz 5 46:55 en La Rioja el eje ferroviario Cantábrico Mediterráneo común corredor mixto

Voz 2 47:02 para que pasen de mercancías y personas idea alta velocidad nosotros seguimos pidiendo exactamente lo mismo exacta mente lo mismo eso sí que sea compatible con el paisaje que sea que sea compatible con nuestros vino

Voz 11 47:16 miedos ya como en los que el AVE y el paisaje no son compara a partir de este curso

Voz 2 47:23 la cuestión que para nosotros también es siempre puede variar Ike para nosotros es cereal delante que es la construcción de esa variante ferroviaria en Rincón de Soto es otro acuerdo que también se adoptó hay y lo que sí que quiere aprovechar la oportunidad para solicitar solicitar que el estudio informativo sobre el trazado entre Castejón Logroño esté listo cuanto antes es algo que quiero aprovechar la oportunidad para solicitar

Voz 5 47:47 que esté terminado cuanto antes porque no partimos de

Voz 2 47:50 pero hay un gran trabajo realizado hasta el momento y creemos que es un paro

Voz 11 47:54 oye que dejara el cargo cada rejón Logroño en estudio estaba ahí está caducado y usted es engañar a los riojanos estudios diciéndonos que ahí estaba ahí estaba caducado desde el dos mil trece hemos tenido que era ponerlo en marcha pero que está en el estudio de impacto ambiental hasta esta caducado no está hecho porque hay que volver a hacerlo que por su desidia

Voz 2 48:14 eh eh creo que queda bastante claro que el estudio informativo Castejón Logroño puede estar listo en pocos meses si se tiene voluntad política no se tiene mientras política como estamos oyendo se todas las excusas seguirá no sé si se pondrán todas las excusas para como siempre intentar paralizar hasta comunidades por parte del Partido Socialista pues es algo que no está perdiendo credibilidad exigiendo

Voz 7 48:37 yo he visto es que me vuelve me voy a hacer Graciano durante muchos años no se ha avanzado nada tampoco en infraestructuras ferroviarias tengo el dato de lo que tenía

Voz 8 48:48 consignado un presupuesto a Adif para esas infracciones

Voz 7 48:50 tras diecisiete cinco millones de euros pues sólo se ejecutaron de de cinco millones sólo se ejecutó el ochenta por ciento casinos ejecutó eso es mejorar las infraestructuras ferroviarias de nuestra región seguido Garrido durante dos mil diecisiete se ejecutó uno de cinco millones de euros con lo cual sigue habiendo pasos a nivel sin que eliminar sigue habiendo una variante de Rincón de Soto sin ejecutar sigue pues sigue yendo casi a paso burra ustedes reclaman el señor ubicáis estrés

Voz 5 49:21 ah bueno el tres de termine cuanto antes cuando