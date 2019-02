Las noticias de Aragón, 16:03 (12/02/2019)

mientras hoy en Madrid los sindicatos de la minería del carbón la patronal del sector y al Gobierno de España se reúnen para analizaron para realizar un seguimiento del nuevo Plan del Carbón para el periodo dos mil diecinueve dos mil veintisiete con la vista puesta en el futuro laboral recibir más datos sobre ese convenio y terminamos con otra reunión será mañana entre el consejero de vertebración y los profesionales del taxi vs heces para explicar su propuesta de regulación José Luis Soro

Voz 4

01:17

para evitar que ocurra lo que no queremos que ocurra no quiere desembarque numéricas de arrasen no solo al taxi sino también a las VTV tradicionales les daremos cuenta de cuál es la propuesta cuál es la decisión desde el Gobierno de Aragón que vamos a llevar a cabo para conseguir estas finalidades