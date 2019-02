Escucha las noticias de las 16:00 (12/02/2019)

ahora todo lo que pasa en Cataluña ya no he pedido que apliquen el ciento cincuenta y cinco porque creo que el ciento cincuenta tengo que es aplique les va a incluir a ustedes

alojados del Gobierno porque ya no pueden aplicarse una política presupuestar

Voz 0019

01:25

la ministra ha calificado de autoritaria la postura del PP cree preocupante la deriva a en la que han entrado los populares con su discurso en el que no cabe nadie en España que no piense como su líder por eso no acepta lecciones de constitucionalismo que vengan del PP continúa a esta hora la intervención de la ministra