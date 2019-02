Voz 0313

00:00

qué hubiera nacional andorrano China diría exactamente lo mismo porque este es un sentimiento que tenga que ver con patrias eso banderas estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo no voy a entrar en detalles de quién tiene más culpa o es más responsable lo he dicho en más de una ocasión creo que nada puede construirse saltándose la ley en un país democrático que es lo que parece que hicieron los dirigentes independentistas y por eso les juzgan para demostrar si cometieron delitos además se pasaron por el forro la opinión de la mitad de los catalanes no es verdad que representen a todo un país pero dicho esto nada puede resolverse tampoco lo recuerdo abdicando de la política planteando como única alternativa a una de banda que es política el uso de la fuerza aunque sea la fuerza legítima del Estado Hinault olvidando por cierto es el principio del derecho que dice la justicia máxima es la máxima injusticia lo digo por los partidarios de la mano dura el a por ellos eh yo lo veo así no estoy de acuerdo en que esa sea una postura equidistante pero da igual lo lo que me tiene más triste y sobre todo más preocupado es el pronóstico de lo que vaya a ocurrir ese pronóstico es malo francamente malo pasará el juicio que va a ser largo hoy tendrá momentos de temperatura muy alta seguro eh porque además lo político no se van a estar callados emitida la sentencia osea que la justicia teóricamente haber hecho su trabajo pero el problema seguirá ahí seguramente más en coronado por eso estoy triste porque creo que nunca deberíamos haber llegado a esto porque ahora que estamos será mucho más difícil salir bienvenidos a La Ventana