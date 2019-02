Las noticias de Galicia, 16:03 (12/02/2019)

Voz 0028

00:00

subvenciones Medio Ambiente aclaraciones de procedimientos administrativos son patrimonio son las principales temáticas de la setecientas solicitudes de información presentar vas en dos mil dieciocho al portal de transparencia de la Xunta en cuanto a la consulta de documentos colgados en ese portal los más visitados son los que tienen que ver con altos cargos retribuciones contrataciones son datos incluidos en el informe sobre transparencia correspondiente al año pasado que el vicepresidente de la Xunta ha entregado a la Valedor do Pobo comisionada gallega en esa materia tanto las solicitudes de información como las quejas y sugerencias van a más cada año según Alfonso Rueda no porque las cosas vayan a peor sino porque se conoce más esa vía is ejercen mejor los derechos