Las noticias de Castilla y León, 17:03 (12/02/2019)

Voz 1081

00:05

en Burgos se sigue investigando las causas de esa explosión de gas en una vivienda ubicada en el barrio de San Juan Bautista ya ha costado doy la vida un hombre en principio la hipótesis que se baraja es que ha sido una explosión de gas accidental la vivienda quedó totalmente destrozada ha sido necesario desalojar el colegio concertado Aurelio Gómez Escolar de forma preventiva durante una hora y la Junta de Castilla y León está trabajando en una estrategia para la mejora de la calidad del aire pero no un plan de control específico de Castilla y León como exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del pasado mes de noviembre sentencia por cierto que la Junta ha recurrido porque como ha dicho el consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones este tipo de planes no pueden ser locales y no tienen que tener un carácter nacional