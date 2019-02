Las noticias de Asturias, 17:03 (12/02/2019)

la alcaldesa de Gijón carne Morillo nos enfrenta a una petición de pago de medio millón de euros por parte de dos socios del Instituto de Patología María Covadonga que la acusan de haber llevado a esta sociedad a la quiebra económica algo que la regidora ha rechazado al igual que en anteriores demandas que ya fueron desestimadas la regidora sentado hoy en el banquillo en un juicio celebrado en el Juzgado Mercantil número tres de Gijón que ha quedado visto para sentencia el partido de la alcaldesa de Gijón Carmen Morillo on foro está inmenso en un proceso de primarias con Álvaro y Esteban Aparicio disputándose el liderazgo de la formación el primero presentó esta mañana su programa no vetara a priori ninguna alianza poselectoral ni siquiera con Vox apunta Muñiz que siempre que sean pactos puntuales que no afecten a cuestiones con las que no esté de acuerdo

Voz 0048

01:29

me hace preguntas formó Si yo fuese si yo creyese en los planteamientos de Fos mil estarían voz hermosa no Milito porque no me gusta lo cual no quiere decir que yo en un momento determinado vamos a poner un ejemplo muy claro si tengo que sacar adelante un presupuesto que es la herramienta fundamental de gestión de cualquier institución pública yo pactaría siempre que ese pacto no tenga cláusulas no conocidas que me obliguen a políticas con las cuales no estamos ahora