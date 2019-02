Las noticias de Cantabria, 17:03 (12/02/2019)

Voz 1593

00:06

CCOO ha exigido hoy al Servicio Cántabro de Salud que negocie las condiciones de los profesionales del sector sanitario en la Mesa Sectorial la única dicen legítima para lograr acuerdos que fuera de ella son papel mojado después de que se haya anunciado un acuerdo entre el Servicio Cántabro de Salud y el Sindicato Médico que no está recuerdan representado en la mesa sectorial Comisiones Obreras ha anunciado que el Servicio Cántabro de Salud no se sienta a dialogar con los únicos representantes legitimados para avanzar en la negociación y que y que son las organizaciones sindicales con presencia en ese órgano y han asegurado que no están dispuestos a que el Servicio Cántabro de Salud ninguneó a la mesa sectorial Arantxa Cossío secretaria de la Federación de Sanidad