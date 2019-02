Las noticias de Andalucía, 17:03 (12/02/2019)

Voz 0931

00:51

esta iniciativa quiere consenso no aprobarse por mayoría quiere consenso aprobada por mayoría ya está la actual ley que nosotros tuvimos eh ahora es una hora tocamos queremos ampliar el campo de actuación entienden ustedes no estamos derogar sonaba estamos ampliando el campo estamos asumiendo empezamos un camino para mejorar hacia el consenso no hacia una nueva mayoría no pararemos mayoría estamos como estamos vale